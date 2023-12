Morawiecki: coraz więcej młodych wybiera DINK. Co to za skrót?

DINK to skrót, który pojawił się w exposé Mateusza Morawieckiego 11 grudnia 2023 r. „Dziś rodzina często jest przedmiotem ataku. Na Zachodzie ludzie coraz częściej wybierają model, który niepięknie nazywa się DINK” – powiedział premier w Sejmie. Co to za model rodziny DINK?

DINK: model rodziny. Co oznacza?

DINK to skrót od słów „dual income, no kids” lub „double income, no kids”. W dosłownym tłumaczeniu: „podwójny dochód, zero dzieci”. W domyśle: „bezdzietność z wyboru, pozwalająca cieszyć się wyższym statusem materialnym”.

I niby wszystko się zgadza – jak wyliczyła noblistka w dziedzinie ekonomii Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda, urodzenie dziecka kosztuje kobietę około 20 proc. pensji, bo przez lata opieki nad dziećmi omijają je premie, awanse i podwyżki – a jednak sprawa nie jest taka prosta.

DINK: warianty. Tak nazywają niektóre pary

DINK sugeruje, że ludzie rezygnują z potomstwa na rzecz „wygodnego życia”. Ale to krzywdzący stereotyp. Część młodych, widząc galopujące zmiany klimatyczne, nie decyduje się na potomstwo z przyczyn ekologicznych, nie chcąc „dokładać swojej cegiełki” do przeludnienia planety. Wówczas mówi się o GINK – „green inclinations, no kids”. Inni rezygnują z potomstwa z przyczyn zdrowotnych: są nosicielami wadliwego genu lub chorują na choroby przewlekłe, które uniemożliwiają zajście w ciążę lub jej utrzymanie albo ciąża stanowiłaby poważne ryzyko.

Dla niektórych zaś nie jest to w ogóle kwestia wyboru. Latami starają się o dziecko – wszak co piąta para zmaga się z problemem niepłodności – czego ludzie wypowiadający słowa: „Niestety młodzi coraz częściej wybierają DINK”, w ogóle nie biorą pod uwagę.

Warianty DINK to:

DINKY : „dual income, no kids yet” – na razie podwójny dochód, dzieci kiedyś.

: „dual income, no kids yet” – na razie podwójny dochód, dzieci kiedyś. GINK : „green inclinations, no kids” – bez dzieci z przyczyn ekologicznych.

: „green inclinations, no kids” – bez dzieci z przyczyn ekologicznych. DINWAD: „dual income, no kids, with a dog” – podwójny dochód, bez dzieci, ale z psem.

