Morawiecki mówi o "sygnałach" od posłów PSL. "Rozmowy prowadzone są kuluarowo"

Mateusz Morawiecki twierdzi, że ma sygnały ze strony PSL, jakoby pojedynczy posłowie byli zainteresowani współpracą z PiS. Premier nie traci wiary w sformowanie rządu. Informację przekazał Rafał Bochenek.

Morawiecki dostał sygnał do współpracy od niektórych posłów PSL?

Rzecznik PiS zapewnił, że rząd Mateusza Morawieckiego jest w trakcie formowania. - Zapewne w ciągu najbliższych kilku dni rząd, bo tego wymagają terminy konstytucyjne, zostanie zaprezentowany - ogłosił na antenie Polskiego Radia 24. Rafał Bochenek przekazał, że pojedynczy posłowie PSL są zainteresowani współpracą z PiS. - Pan premier twierdzi, że ma sygnały ze strony środowiska PSL. Nie mam powodów, by w to nie wierzyć, bo rozmowy prowadzone są kuluarowo - tłumaczył.

Jak przekonywał, cisza sprzyja negocjacjom, ponieważ wcześniej "media establishmentu PO zaszczuwały takie osoby". - Nie dziwię się, że te osoby nie chcą teraz się ujawniać - orzekł Bochenek. - Ostateczną decyzję zobaczymy podczas głosowania na sali sejmowej. Pan premier jest moderatorem tego procesu, to on prowadzi spotkania. Przyznam, że sam nie znam jeszcze składu osobowego rządu - powiedział.

Pytany o to, czy dojdzie do exposé Mateusza Morawieckiego, rzecznik PiS odpowiedział, że zgodnie z konstytucją szef rządu powinien mieć możliwość jego wygłoszenia, jednak należy zaczekać do momentu prezentacji rządu. Czas Morawieckiego na stanowisku bez poparcia sejmowej większości upływa 11 grudnia.

Źródło: Radio ZET/Polskie Radio 24