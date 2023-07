Morawiecki mówił o kryzysie. "Przygotujemy działania osłonowe dla Polaków"

Mateusz Morawiecki podkreślił, że do ostatniego dnia, gdy PiS będzie u steru rządów, będzie walczył o interesy Polaków, "o to, by Polak rządził się w swoim kraju samodzielnie, bez ingerencji obcych".

- Dlatego [...] w tym trudnym czasie, z którym przyszło się nam dziś mierzyć, składam właśnie takie zobowiązanie: że niezależnie od tego, jaki będzie kryzys - czy epidemiczny, czy inflacyjny, czy energetyczny, czy na granicach zewnętrznych - zawsze przygotujemy jakieś działania osłonowe dla Polaków, którzy tego potrzebują - zadeklarował premier.

Morawiecki mówił o kryzysie. "Będziemy walczyć o interesy Polaków"

- Od dodatków na węgiel i gaz, po obniżkę, zamrożenie cen energii, poprzez ostatnią obniżkę VAT na żywność, potwierdzoną do końca roku - wyliczał szef rządu. Przypomniał, że zerowa stawka VAT na żywność została przedłużona do końca 2023 roku.

Premier mówił również o prowadzonej przez polityków PiS obecnie "Trasie dotrzymanego słowa". - Powiedzieliśmy o bezpłatnych państwowych autostradach i dziś rano dotrzymaliśmy słowa. Leki dla osób powyżej 65. roku życia i od urodzenia do 18 roku życia - bezpłatne. To będzie około 4 tys. leków - wskazał Morawiecki. - Nie dajcie sobie wmówić, że to nic nie daje, że to nic nie pomaga - oświadczył Morawiecki.

Pytanie do premiera o "miskę ryżu"

Jeden z mężczyzn obecnych na spotkaniu zapytał szefa rządu, czy "cały czas stosuje swoją zasadę, że ludzi trzeba słuchać, obiecać im to, czego oni oczekują, a potem się z tych obietnic wycofywać i czy ludzie mają pracować za miskę ryżu?"

- Zdaje się, że to zwolennicy partii, której pan sekunduje mówili, że dwa razy obiecać, to jak dotrzymać. […] a was, szanowni państwo, wręcz proszę, aby rozliczać nas ze wszystkich naszych obietnic, żeby patrzeć na te wszystkie drogi z godłem i flagą biało czerwoną, bo one są z polskiego budżetu - odpowiedział.

Zwracając się do uczestnika spotkania Morawiecki dodał: - Mówił pan coś o pracy za niewielkie pieniądze, to ja przypomnę: w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, to za ile się pracowało za godzinę? 2, 3, 4 złote za godzinę, takie były oferty płacy.

RadioZET.pl/ Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Dariusz Sokolnik, Wojciech Kamiński (PAP)