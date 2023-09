Piekło kobiet to hasło uczestniczek protestów przeciw niemal całkowitemu zakazowi aborcji, który wprowadzono wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2020 roku. W sobotę mieszkańcy Katowic usłyszeli je z ust premiera Mateusza Morawieckiego, ale w zupełnie innym kontekście.



W czasie prezentacji śląskiej listy PiS w wyborach parlamentarnych Morawiecki odnosił się do planowanego referendum i namawiał do głosowania na "nie" we wszystkich referendalnych pytaniach. Mówiąc o pytaniu nt. "nielegalnej imigracji" stwierdził, że w wielu miastach Zachodu "grasują bandy muzułmańskich imigrantów i właśnie do tego chcą doprowadzić nasi polityczni konkurenci", wykonując "wolę Webera i Merkel". Według Morawieckiego konkurenci polityczni PiS poprzez nielegalną imigrację "chcą zgotować piekło kobiet, ponieważ granice szturmują młodzi muzułmańscy imigranci, przyzwyczajeni do przemocy, bardzo często wobec kobiet".

Morawiecki o "piekle kobiet". Rosa: obrzydliwa wypowiedź

- Francuzi, Niemcy i Szwedzi chcieliby przeprowadzić referenda w sprawie nielegalnej imigracji, ale nie mogą, ponieważ tamtejsze pseudoliberalne, komunistyczne i socjalistyczne elity boją się oddać głos obywatelom. A my się nie boimy - oświadczył.

Wypowiedź premiera ostro skrytykowała Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. - To jest wypowiedź obrzydliwa na wielu poziomach. Po pierwsze jest kłamliwa, bo żadna z partii politycznych nie mówi o otwarciu granic na nielegalną migrację. Mówimy o tym, że w Polsce nie ma żadnej polityki migracyjnej i prędzej czy później te konsekwencje, jako społeczeństwo, będziemy odczuwać - mówiła posłanka KO w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

Rosa dodała, że "piekło kobiet jest tutaj". - Piekło kobiet jest na salach porodowych. Piekło kobiet jest kiedy boją się w Polsce zachodzić w ciążę, kiedy szukają lekarzy za granicą, żeby móc bezpiecznie prowadzić ciążę albo idą do szpitala z telefonem adwokatki albo Federy w ręku, żeby w razie czego móc chronić swoje zdrowie i życie. Piekło kobiet jest, ponieważ przez ostatnie lata nie udało się w Polsce zmienić definicji zgwałcenia. Nie udało się realnie walczyć z przemocą domową wobec kobiet, która jest w Polsce faktem. To jest piekło kobiet - stwierdziła Rosa.