Morawiecki oburzony transparentem na wiecu Tuska. "Łajdactwo"

Policja poinformowała, że na wiecu Donalda Tuska w Poznaniu w piątek wieczorem uczestniczyło około 8 tys. osób. Wydarzenie przebiegło spokojnie, jak przekazał PAP sierż. sztab. Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji, funkcjonariusze nie otrzymali informacji o jakichkolwiek incydentach.



Lider PO do zebranych przemawiał ze sceny na placu Wolności, na którym odbywały się demonstracje przeciw zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego w 2020 roku. Osoby, które brały udział w spotkaniu miały ze sobą flagi narodowe, UE i flagi tęczowe. Uczestnicy trzymali w rękach także transparenty z napisami m.in.: "Jeszcze będzie normalnie", "Mamy dość", "Żądamy wymiany «dobrej zmiany»".

Transparent "Teda" Kaczynskiego na wiecu Tuska

Wśród transparentów znalazł się także plakat z napisem: "Boże zabrałeś nie tego Kaczyńskiego"; z wizerunkiem terrorysty Theodore'a "Teda" Kaczynskiego, znanego jako "Unabomber". Mężczyzna zmarł w środę w więzieniu federalnym w Północnej Karolinie; przyznał się do spowodowania 16 eksplozji, w których zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne w latach 1978-1995. Transparent był widoczny w kadrze podczas piątkowego wiecu Donalda Tuska w Poznaniu.



Transparent spotkał się z krytycznymi komentarzami polityków. Mateusz Morawiecki napisał krótko: "Łajdactwo!", a rzecznik rządu: "Obrzydliwa mowa nienawiści! Donald Tusk, przeproś!".



Do sprawy odniósł się także wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "To ujęcie z dzisiejszego wiecu Donalda Tuska jest symboliczne. Bo na zdjęciu widoczny jest siewca i plon. Plon nienawiści. To też obrazuje jaka jest i będzie tegoroczna kampania ze strony opozycji" - ocenił. "Wyzwaniem dla naszego obozu jest, by nie ulec prowokacji i nie zniżać się do poziomu oponentów... Udawało się to przez lata, uda się i tym razem. Oni proponują nienawiść i przemoc, a my troskę o przyszłość Polski i konkrety dla Polaków" - dodał.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa, Grzegorz Bruszewski