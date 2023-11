Morawiecki ocenił pierwsze projekty opozycji w Sejmie. Znamienna reakcja premiera

Mateusz Morawiecki zareagował na skierowanie do nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni przez Koalicję Obywatelską trzech projektów uchwał. Dotyczą one powołania sejmowych komisji śledczych ws. afery wizowej, afery Pegasusa i „wyborów kopertowych” z 2020 roku.

Projekty szykującej się do władzy dotychczasowej opozycji pojawiły się w czwartek na stronach sejmowych. Otrzymały numery druków i zostały skierowane do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Zapytany o tę kwestię przez dziennikarzy Salon24.pl premier Morawiecki stwierdził, że ma obawę, iż będą one służyć opozycji jako "zasłona dymna, by nie realizować swoich punktów wyborczych".

Morawiecki ocenił pierwsze projekty opozycji w Sejmie. "Gigantyczny błąd"

Szef rządu zauważył, że Sejm nowej kadencji zaczął swoje urzędowanie nie od – jego zdaniem - trzech kluczowych ustaw dotyczących wakacji kredytowych, mrożenia cen energii i przedłużenia zerowego VAT-u na żywność, ale od propozycji trzech komisji śledczych. - Przejdzie to do historii jako gigantyczny błąd - ocenił Morawiecki.

Komentatorzy przypomnieli mu słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka, że szanse na stworzenie nowego rządu pod przywództwem PiS są ekstremalnie małe. Morawiecki odpowiedział, że szacowałby je podobnie, na ok. 10 procent. Pytany o kulisy negocjacji znów zasłonił się tajemnicą. Wspomniał jedynie, że rozmawiano z kilkudziesięcioma posłami i posłankami innych ugrupowań.

- Z tego co słyszymy, to większość po drugiej stronie się dogaduje, ale ja chcę bardzo wyraźnie zaprezentować pozytywny program. I to jest ten nasz dekalog polskich spraw. Chcemy zaprosić do koalicji polskich spraw. Nie wszystko, co się robi tutaj i teraz, musi natychmiast przynieść owoce. Czasami to są ziarna, które wzrosną nieco później – powiedział ogólnikowo Morawiecki.

Ostrzegł też posłów Trzeciej Drogi. - Chcę przestrzec zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecią Drogę, że żyrowanie przez nich tego liberalnego czy platformerskiego programu może się skończyć dla nich niedobrze. Po pierwsze, te obietnice, które padły, nie zostaną dotrzymane. A po drugie, tam są takie punkty tego programu, jak chociażby aborcja, które bardzo mocno ich podzielą – mówił Morawiecki.

Źródło: Radio ZET/Salon24.pl