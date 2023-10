Morawiecki otworzył "teczkę Tuska". Premier pokazał, co jest w środku

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki pojawił się w Stalowej Woli, gdzie spotkał się z wyborcami. Premier oświadczył, że przywiózł ze sobą "teczkę Tuska", w której są dowody na "to wszystko, o czym oni ( Platforma Obywatelska -red.) chcieliby zapomnieć".

- Jako pierwszą planszę chcę pokazać wielką wyprzedaż Platformy Obywatelskiej. Tu jest lista przedsiębiorstw, które poszły pod młotek, całkowicie lub częściowo, w czasach Tuska, to setki tysięcy miejsc pracy zagrożone, wyprzedane, rozprzedane. To stąd brak troski o ludzi pracy, miejsca pracy. Stąd wynikało to dramatyczne bezrobocie w czasach Tuska - powiedział Morawiecki.

Morawiecki otworzył "teczkę Tuska". "Ma to związek z Hutą Stalowa Wola"

Premier podkreślił, że ma to związek m.in. z Hutą Stalowa Wola. - Kilkanaście miesięcy temu rozmawiałem z przedstawicielami załogi Huty Stalowa Wola, [...] o tym, jak kawałki huty były rozprzedawane przez PO. Posłowie PiS, którzy byli wtedy ze mną powiedzieli, że Huta Stalowa Wola ze swoimi wspaniałymi tradycjami nie może być montownią chińskich koparek - mówił premier.

- Obiecałem wtedy, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by odzyskać tę część dla Huty Stalowa Wola. I to się udało, odkręciliśmy, zrepolonizowaliśmy część tego, co rozprzedali ci z Platformy Obywatelskiej - dodał.

Nowa Huta. "Teczka Tuska" a wiek emerytalny

Jak poinformował, druga plansza z "teczki Tuska" dotyczy podwyższenia przez PO wieku emerytalnego. - W 2012 r. Solidarność zaczęła zbierać podpisy przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. I wtedy, mimo że miliony Polaków wyraziły swoją opinię, Tusk jednak posłuchał jednej osoby, a konkretnie Niemki, a konkretnie Angeli Merkel, bo ona mu doradzała podczas rozmowy, by podniósł wiek emerytalny - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że są to dowody na to, by opowiedzieć się w referendum przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego i wyprzedaży majątku narodowego.