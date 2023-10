Morawiecki pokazał "teczkę Tuska". "W środku są dowody, to wielki wyrzut sumienia PO"

W niedzielę w katowickim Spodku odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z osób, która pojawiła się na wydarzeniu był premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uderzył w Donalda Tuska, nazywając go "politycznym mężem Angeli Merkel". Pokazał też "teczkę Tuska".

Morawiecki o Tusku: Polityczny mąż Angeli Merkel

Morawiecki stwierdził, że najbliższe wybory parlamentarne 2023 będą tymi, w których "Polacy zadecydują m.in. czy Polska będzie silnym uzbrojonym państwem, czy rozbrojonym". - 15 października na stole przed wszystkimi będą leżeć dwie wizje ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka Donalda Tuska - powiedział.

- To jest ten wybór, czy chcemy, by Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel Donalda Tuska. To jest nasz zasadniczy wybór - kontynuował Morawiecki.

Premier pokazał "teczkę Tuska". "To wielki wyrzut sumienia PO"

Na tym jednak premier nie skończył. Pokazał też plik dokumentów, który określił jako "teczkę Tuska". Przekonywał, że ujętych jest w niej wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska.

- Ta teczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów. Ta teczka to także wielki wyrzut sumienia Platformy Obywatelskiej - mówił Morawiecki.

Twierdził, że "w tej teczce jest dowód na to, że oni (Platforma Obywatelska -red.) przygotowywali dziesiątki tysięcy miejsc dla nielegalnych migrantów, że chcą zrobić drugą Lampedusę". - Ale w ostatnich dniach partia Tuska w Europie domaga się, żąda, aby jak najszybciej wdrożyć pakt migracyjny, który zawiera właśnie przyjmowanie nielegalnych migrantów albo płacenie ogromnych sum za ich nieprzyjmowanie - mówił.

"Tusk chce doprowadzić do fali imigracji do Polski"

- W ostatnich dniach partia Tuska to zrobiła. Spadły łuski z oczu. To jest właśnie dowód, czarno na białym, że Tusk chce doprowadzić do wielkiej fali nielegalnej imigracji do Polski - sterdził.

Dodał też, że polityka obecnego rządu jest w tej kwestii jasna. - PiS nie dopuści do nielegalnej imigracji do Polski, choćby zmuszały nas do tego Berlin, Paryż, Bruksela, wszyscy razem wzięci. My wskazujemy na potężne ryzyko z tym związane - dodał.