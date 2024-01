Mateusz Morawiecki ujawnił w programie "Gość Radia ZET" swoje plany polityczne. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy chciałby przejąć PiS, potwierdził, że taki jest jego cel.

- Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS, spajał nasz obóz. A potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji - zadeklarował Morawiecki.

Morawiecki potwierdza w Radiu ZET, że chce zostać nowym prezesem PiS

Były premier był także pytany o wybory prezydenckie w 2025 roku i o to, czy będzie on kandydatem PiS na prezydenta. Co ciekawe, Morawiecki nie wykluczył takiego scenariusza, ale podkreślił, że jego formacja zadecyduje o tym pod koniec roku. - Tę decyzję podejmie komitet polityczny PiS za 10 miesięcy mniej więcej - zapowiedział.

W listopadzie Jarosław Kaczyński przekonywał w rozmowie z PAP, że w 2024 roku zakończy się jego misja w roli szefa PiS. - Nie ma sensu podejmować dyskusji w tych sprawach. Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w 2024 r., jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem - mówił Kaczyński.

Jak dodał, jego zdaniem nie może być to ktoś z krótkim stażem w partii. Jednocześnie powinien być to ktoś młodszy od niego o pokolenie. - Sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - mówił Kaczyński.

Nieoficjalnie mówi się jednak, że zmiany prezesa PiS nie będzie, a kongres partii ponownie wybierze na to stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. Od pewnego czasu spekuluje się także, że zainteresowany szefostwem w PiS może być prezydent Andrzej Duda, ale jego kadencja kończy się dopiero w połowie 2025 roku.

