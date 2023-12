Morawiecki przed exposé. "Los znowu nie był dla nas łaskawy"

Mateusz Morawiecki wygłosi w poniedziałek 11 grudnia w Sejmie exposé, a sformowany przez niego rząd będzie chciał uzyskać wotum zaufania. Arytmetyka sejmowa jest jednak bezwzględna, a cała Polska mówi o tzw. drugim kroku konstytucyjnym, szykując się na exposé innego premiera, Donalda Tuska, a więc realną zmianę władzy.

Poniedziałkowy poranek będzie należał jednak do Morawieckiego, który wystąpi ze swoim exposé już po raz trzeci (wcześniej w 2017 i 2019 roku - red.). - Będzie w pewnym sensie historyczne, dwudzieste wygłoszone przez polskiego premiera po 1989 r. - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. - Wielu z was może zastanawiać się, czy poniedziałkowe exposé będzie tym najtrudniejszym. Wybory, w których Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo, ale zapewne niewystarczające do objęcia władzy, praca nad budowaniem większości dla koalicji Polskich Spraw w parlamencie, możliwa zmiana władzy - wszystko to sprawia, że po 15 października napięcie polityczne w ostatnich tygodniach rosło z dnia na dzień - zaznaczył Morawiecki.

Morawiecki przed exposé. "Los nie był dla nas łaskawy"

- 19 listopada 2019 roku stanąłem przed parlamentarzystami pełen wiary, że dla naszego kraju nadszedł wreszcie dobry czas. Po burzliwym 30-leciu udało nam się zerwać z grzesznym dziedzictwem postkomunizmu. Liberalna polityka kolejnych rządów III RP wydawała się już tylko złym wspomnieniem. Podobnie zresztą bezrobocie, niskie płace, głodowe emerytury, które kojarzymy z okresem po zmianie ustroju. Przeprowadzona przez nas rewolucja godnościowa to była zdobycz cywilizacyjna wyczekiwana przez średnie i młodsze pokolenie Polaków - podkreślił premier.

Zwrócił uwagę, że "niestety, szybko okazało się, że los znowu nie był dla nas łaskawy". Wspomniał o pandemii COVID-19, wojnie w Ukrainie, walce z inflacją, którym musiał stawiać czoła jako szef rządu.

- Mimo to nie zatrzymaliśmy się w budowie nad Wisłą państwa dobrobytu. Po pandemii nasza gospodarka szybko wróciła do zdrowia. Od końca 2019 roku do czerwca tego roku wzrost gospodarczy w Polsce był wyższy niż w większości najsilniejszych gospodarek. Zostawiliśmy Europę w tyle. A państwa takie jak Niemcy czy Francja pogrążyły się najpierw w recesji, a potem w stagnacji – mówił Morawiecki. - Co więcej Polska stała się ziemią obiecaną dla zagranicznych inwestorów – dodał premier. - Niezależnie od tego, kto obejmie jutro (w poniedziałek - red.) urząd premiera, powinien ten kapitał wykorzystać z jak największą pieczołowitością, dla Polski i Polaków - podsumował Mateusz Morawiecki.

Źródło: Radio ZET/Mateusz Morawiecki - Podcasters.spotify.com