Morawiecki przyciśnięty ws. nowego rządu. Zaskakująca odpowiedź premiera

Mateusz Morawiecki został zapytany w piątek na konferencji w siedzibie KNF o misję tworzenia nowego rządu. Nie chciał zdradzić, ilu z “kilkudziesięciu posłów”, z którymi według jego deklaracji toczyły się rozmowy, jest gotowych go poprzeć. - Takie negocjacje polityczne zawsze muszą odbywać się w poufności. Myślę, że każdy to rozumie - wzbraniał się przed odpowiedzią.

Dopytywany tylko o liczbę takich posłów, a nie ich barwy partyjne, również nie odpowiedział. - Aby spojrzeć na to, gdzie powinniśmy poszukiwać tych dodatkowych głosów, najlepiej popatrzeć na tematy, które bardzo mocno dzielą jeszcze tę niepowstałą koalicję. Na przykład kredyt 0 proc., który był bardzo mocno krytykowany przez przedstawicieli Lewicy i Trzeciej Drogi. Głównie chyba Polski 2050. Kredyt 0 proc., który dodatkowo nakręci popyt i podniesie ceny mieszkań jest punktem (programowym – red.) Koalicji Obywatelskiej - mówił premier.

Bardzo wiele rozmów odbyliśmy, pokazując, że “będziecie sygnować, żyrować, popierać program, który jest wbrew temu, co wcześniej mówiliście" - Mateusz Morawiecki, premier

Jako kolejny temat, który może być zarzewiem konfliktu w przyszłej koalicji Morawiecki wskazał aborcję. - To kolejny punkt, który bardzo mocno dzieli tę koalicję. Na to też wskazywaliśmy. Czy te zasiane ziarna wątpliwości będą wystarczające i spowodują, że poprą nową propozycję, którą w poniedziałek przedstawimy […] przekonamy się w ciągu najbliższych paru tygodni - dodał Morawiecki.

Morawiecki: rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami ws. nowego rządu

Jeden z dziennikarzy powtórzył pytanie o liczbę posłów, na których poparcie może liczyć tworzony przez Morawieckiego gabinet. I tym razem premier uchylił się od odpowiedzi. - Nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi. A my dochowujemy słowa raz danego i rozmowy prowadzimy poufnie. Podczas głosowania się okaże - zaznaczył.

Premier przedstawił ostatnią część Dekalogu Polskich Spraw

Na piątkowej konferencji prasowej premier Morawiecki przedstawia ostatnią część Dekalogu Polskich Spraw, który - jak mówił - ma pokazać, że ponad podziałami politycznymi są sprawy najważniejsze dla Polaków.

Premier przyznał, że nie chce by nowy rząd - jakikolwiek by on nie był - koncentrował się na komisjach śledczych, przeszłości i zemście. - Chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy - powiedział.

Dlatego - jak mówił - przedstawia propozycję konkretnych zmian, które mogą poprawić do realnej poprawy życia Polaków. - Mamy niepowtarzalną szansę, żeby zbudować koalicję polskich spraw, koalicję ponadpartyjną - podkreślił.



Premier zapewnił, że Dekalog Polskich Spraw nie jest programem Zjednoczonej Prawicy ani Prawa i Sprawiedliwości, tylko ofertą polityczną i wspólnym mianownikiem najważniejszych punktów programowych, które zaczerpnięto także z programów innych partii.

