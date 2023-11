Morawiecki przyłapany. Straż Marszałkowska próbowała to ukryć. Jest nagranie

Andrzej Duda powierzył misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. 16 listopada polityk PiS poinformował, że proces ten trwa. - Zaprezentuję za 7-8 dni skład nowej Rady Ministrów i od decyzji Sejmu będzie zależało, czy uda się utworzyć nowy rząd - powiedział po nieformalnym spotkaniu liderów UE w Zagrzebiu.

W środę szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek w Programie I Polskiego Radia oświadczył, że "trzeba być gotowym na wszystkie scenariusze". Tego samego dnia Sławomir Mentzen powiedział w Radiu ZET, że otrzymał zaproszenie na rozmowy od Mateusza Morawieckiego. - Ja na pewno tam nie pójdę. Całą kampanię mówiłem, że idę do Sejmu, że nie będę tworzył rządu z PiS-em, to po co miałbym rozmawiać o tworzeniu rządu z PiS-em - zapowiedział.

Krzysztof Gawkowski z Lewicy również zapowiedział, pokazując w sieci pismo od premiera, że jego partia nie będzie rozmawiać z Morawieckim. Także Adrian Zandberg deklarował, że list z propozycją współpracy od Mateusza Morawickiego przeczytał "z pewnym zdziwieniem". - My już jesteśmy umówieni z premierem. Tym premierem koalicji większościowej jest Donald Tusk. Nie będziemy się umawiać na raz z dwoma premierami. Dubler nas nie interesuje - powiedział z kolei poseł PSL Marek Sawicki.

W podobny sposób zareagował szef klubu Polska 2050-Trzecia Droga Mirosław Suchoń. - Jesteśmy już po rozmowach koalicyjnych, mamy podpisane dokumenty, na marszałka Sejmu wybrany został Szymon Hołownia, jesteśmy w fazie konstruowania rządu - podkreślił w rozmowie z PAP.

Mateusz Morawiecki przyłapany w kuluarach Sejmu. "Czy tak powstaje chwilowy rząd?"

Jak w takiej sytuacji Mateusz Morawiecki zdoła skonstruować rząd? Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski pokazał, co się dzieje w kuluarach Sejmu. Na nagraniu widać rozmawiających premiera Mateusza Morawieckiego i posłankę PiS Małgorzatę Wassermann.

Jak dodał reporter WP, spotkanie próbowali ukryć funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej i Służby Ochrony Państwa, którzy starali się uniemożliwić dziennikarzowi nagranie rozmowy.

"Kuluarowe negocjacje Mateusza Morawieckiego z Małgorzatą Wassermann. Czy tak powstaje chwilowy rząd? SOP i S. Marszałkowska jeszcze się nie przyzwyczaiły do zmiany i próbowały mnie odganiać, by nawet przez szybę nie pokazywać, co się dzieje w kuluarach" - napisał Michalski na Twitterze (X).

Wcześniej nazwisko posłanki Wassermann wymieniano w kontekście wicemarszałka Sejmu. Nie zgłoszono jednak nikogo na miejsce Elżbiety Witek.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska/PAP