Morawiecki się ośmiesza? „Jeśli wygłosi expose, to przejdzie do historii”

Mateusz Morawiecki wciąż wierzy, że stworzy rząd, który uzyska w Sejmie wotum zaufania. Premier po tym, jak prezydent Andrzej Duda wyznaczył mu misję, zabrał się do konstruowania nowego gabinetu, który miałby się składać z partii współpracujących z PiS. Czas wyznaczony przez ramy konstytucyjne kończy się 27 listopada, ale premier się nie poddaje. Wysłał do Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji zaproszenia na spotkanie (tylko ostatnia z formacji je przyjęła, by oznajmić, że nie poprze jego rządu).

W piątek na konferencji prasowej zdradził zaś, że rozmawiał z kilkunastoma osobami, a jego współpracownicy z kolejnymi "20, 30 czy 40" politykami. - Nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi - wypalił do dziennikarzy. Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek przekonywał, że jest sześcioro polityków PSL "chętnych do współpracy z PiS", dodając, że są to "kuluarowe rozmowy".

Morawiecki się ośmiesza? Zalewski: jeśli wygłosi exposé, przejdzie do historii

Do prób tworzenia rządu przez Morawieckiego odniósł się Paweł Zalewski. Poseł Polski 2050 (będącej częścią Trzeciej Drogi) był gościem najnowszego odcinka podcastu Radia ZET "Machina Władzy".

Przyznał, że "nie jest w stanie pojąć, dlaczego prezydent podjął z narodem tę grę w ciuciubabkę". Nawiązał tym samym do decyzji Andrzeja Dudy, który - mimo zaistnienia nowej większości parlamentarnej - powierzył w pierwszym kroku misję tworzenia rządu Morawieckiemu, choć ten szanse na to miał bardzo niskie.

Przecież wiadomo, że Morawiecki tego rządu nie utworzy ani nie skorumpuje tych 37 posłów potrzebnych mu do większości, więc po co to przedłużać - Paweł Zalewski

Słowa szefa rządu oraz Bochenka o ludowcach "chętnych do współpracy" ocenił jako "absolutne bajki i kompletny absurd". Zdaniem posła Polski 2050 premier "ośmiesza się", próbując przekonać opinię publiczną, że jest w stanie uzyskać wotum zaufania oraz pozyskać do współpracy kogokolwiek z opozycji. - Dziwię mu się, że podjął się przedłużania tej agonii PiS o kolejne cztery tygodnie, tylko po to, by zrobić skok na kasę i stanowiska. Pazerność ma swoje granice, ale one w ich przypadku zostały już dawno przekroczone.

- Jeśli wygłosi exposé i zaprezentuje nowy rząd, to przejdzie do historii jako premier, który ośmieszył swoje ostatnie lata - nie tylko złą polityką, ale też tą samobójczą próbą - komentował. Na pytanie, czy jest pewien, że żaden polityk TD nie da się namówić Morawieckiemu, odparł, że "ten rząd nie namawia, tylko zastrasza i korumpuje".- To już jest śmieszne, a premiera broni już tylko powaga urzędu, który sprawuje. A co do polityków Trzeciej Drogi, to tak, jestem pewien - stwierdził.

Źródło: Radio ZET