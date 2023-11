Morawiecki składa ofertę opozycji. "Wniosek jest optymistyczny"

Mateusz Morawiecki zorganizował w piątek konferencję prasową, na której przedstawił tzw. dekalog polskich spraw. W poniedziałek premier zwrócił uwagę, że wiele punktów z programów innych partii pokrywa się z postulatami Prawa i Sprawiedliwości i zaapelował do swoich oponentów. Mówił o optymistycznych wnioskach.

"Dekalog polskich spraw". Morawiecki wystąpił z propozycją do opozycji

Mateusz Morawiecki zaapelował do parlamentarzystów opozycji, podkreślając, że są w Sejmie dzięki wyborcom, a nie partyjnym liderom. - Jesteście zobowiązani realizować to, co jest w waszym programie. 24 frazesy [zapisy umowy koalicyjnej - przyp. red.] pokazują, że główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych zapisów programowych. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych. Wiemy, jak dalej uszczelniać system podatkowy, a oni co mówią? Pieniędzy nie ma i nie będzie - mówił premier podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szef rządu wystąpił więc z propozycją. - Taka jest nasza podstawowa oferta, którą kierujemy do innych partii politycznych, bo poszukiwaliśmy tych punktów w ich programach społecznych, które współbrzmią tak samo, jak wiele punktów w programie PiS. Wniosek, do którego doszliśmy, był optymistyczny - zapewnił.

Premier mówił o priorytetach społecznych rządu Zjednoczonej Prawicy, w tym: kontynuacji programu Maluch Plus, emeryturach stażowych, dodatkowych płatnych urlopach rodzinnych powyżej 1. roku życia dziecka, emeryturach bez podatku, emeryturze wdowiej i Ogólnopolskiej Karcie Seniora. - To są punkty, które są w programie Polski 2050, PSL czy Lewicy. Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników - mówił Morawiecki.

Źródło: Radio ZET