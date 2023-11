Morawiecki starł się z Hołownią. Marszałek zaliczył zabawną wpadkę. "Nie mogę się powstrzymać"

Mateusz Morawiecki zaczął swoje wystąpienie w Sejmie od komentarza na temat słów Szymona Hołowni. — Doskonale wiemy, że te projekty ustaw, które przygotowaliśmy, niektóre jeszcze w poprzedniej kadencji, czekają do przeprocedowania. To są niezwykle ważne ustawy. Pan marszałek na zasadzie żarcików powiedział, żeby Polacy kupili sobie popcorn. Ja bym sobie życzył, żeby ta izba ciężko pracowała nad poważnymi tematami, a nie tematami zastępczymi, czy powołać komisje śledcze — powiedział premier.

Dodał, że mała reprezentacja PiS w komisjach sejmowych i brak wicemarszałka to naginanie zasad demokracji. — Mamy konkretne ustawy, nie zauważyłem ich w harmonogramie obrad — mówił Morawiecki. Premier domagał się procedowania projektów ustaw o wakacjach kredytowych czy zerowym podatku VAT na żywność. - Dziś stoimy przed testem. Panie marszałku, czy słowa o wyrzuceniu zamrażarki to tylko pustę słowa? — dopytywał szef rządu. - Ustawa u płota, proszę realizować swoje zapowiedzi - zwrócił się do marszałka Sejmu.

Wpadka Hołowni w Sejmie. Odpowiedział Morawieckiemu i się przejęzyczył

Szymon Hołownia nie kazał premierowi długo czekać na odpowiedź. — To nie popcorn, ale miód na moje serce o tym, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej izbie, że powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że izba nie procedowała od 30 sierpnia do 15 listopada — komentował słowa szefa rządu. - Troska w polityce to rzecz rzadka. Bardzo mi przyjemnie, że się pan o mnie troszczy. Nie krzyczcie państwo, kiedy wymieniam uprzejmości z panem premierem - zwrócił się do premiera i posłów PiS Hołownia.

— Nie ma do czynienia w tym Sejmie z żadną zamrażarką, projekty są procedowane, ale wybaczcie państwo, to nie my ustalaliśmy ramy czasowe, jak Sejm obecnej kadencji może procedować — komentował marszałek.

Mówiąc o pracach nad rządowymi projektami, Hołownia popełnił błąd. Zamiast "procedowane" powiedział "procesowane", co wzbudziło wrzawę w Sejmie. — Czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać — podsumował.

Źródło: Radio ZET