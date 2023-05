"Morawiecki topi Błaszczaka". Burza w PiS ws. rakiety pod Bydgoszczą

Pod koniec kwietnia wyszło na jaw, że w lesie we wsi Zamość po Bydgoszczą znaleziono tajemniczy obiekt militarny. Według najbardziej prawdopodobnych hipotez była to rosyjska rakieta Ch-55, wystrzelona w grudniu ubiegłego roku z samolotu lecącego nad Białorusią. Miejsce badała policja, żandarmeria wojskowa i saperzy, a śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Rakieta pod Bydgoszczą. Morawiecki: dowiedziałem się pod koniec kwietnia

Nie da się jednak nie zauważyć burzy wokół tego zdarzenia, zwłaszcza w obozie rządzącym. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że o incydencie dowiedział się dopiero pod koniec kwietnia. Z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych "zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków", rzekomo nie informując o sprawie ani MON, ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że on sam również nie miał wiedzy na ten temat.

Co na to przedstawiciele armii? Wspomniany przez Błaszczaka Dowódca Operacyjny RSZ gen. Tomasz Piotrowski wydał oświadczenie. - Apeluję o rozsądek i ważenie emocji, abyśmy nie dawali pożywki ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi, byśmy nie dawali się dzielić na grupy; by nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam - oświadczył.

Z kolei szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak zapewniał w środę, że gdy tylko otrzymał informacje na temat obiektu w podbydgoskim lesie, natychmiast poinformował o tym swoich przełożonych.

Burza w PiS. "Przecieki niekorzystne dla Błaszczaka"

Wirtualna Polska opisała, jak ta sprawa rezonuje w szeregach PiS. Rozmówcy portalu przyznali, że słowa Morawieckiego o tym, że nie wiedział o incydencie, to sugerowanie, że odpowiedzialność za tę sytuację ponosi szef MON. Zwracają przy tym uwagę, że "niekorzystne dla Błaszczaka przecieki do mediów w sprawie Bydgoszczy mogli wypuszczać ludzie zainteresowani uderzeniem w jego pozycję".

- I to na kilka miesięcy przed wyborami. Dotąd Błaszczak miał czystą kartę, a teraz zaczyna się robić wokół niego nieprzyjemnie. Jak pan myśli, komu może na tym zależeć? - pytał retorycznie jeden z polityków bliskich rządowi. Kolejny informator ocenił, że to "niedobrze", iż afera wybuchła w przeddzień konwencji PiS. Inny przekonywał, że słowa Morawieckiego "to było wotum nieufności dla Błaszczaka".

- W normalnej sytuacji premier powinien takiego ministra zdymisjonować, ale to nie Morawiecki o tym decyduje - mówił. Rozmówcy WP zwrócili również uwagę na fakt, iż Błaszczak nie przyznał się do ewentualnych zaniechań, lecz obarczył nimi wojskowych.

Mariusz spanikował i się broni. Nawet kosztem wojskowych, dla których sam powinien być tarczą. Wybrał jednak swój osobisty interes. Pytanie, jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo. I jak sytuację oceni centrala rozmówca WP z PiS

Serwis przypomina też, jak gorącym tematem medialnym jest domniemana wojna o wpływy między premierem a szefem resortu obrony. Jeszcze do niedawna rozpisywano się bowiem o "zużytym" Morawieckim oraz Błaszczaku, który jako lojalny współpracownik Jarosława Kaczyńskiego mógłby nawet zasiąść zastępczo w fotelu szefa rządu.

"Morawiecki topi Błaszczaka"

Zdaniem Tomasza Siemoniaka - szefa MON w latach 2011-15 - ta sprawa "to element rozgrywki na szczytach rządu i władz PiS". - Premier celowo "naznacza" ministra Błaszczaka jako odpowiedzialnego za sytuację i wskazuje go jako tego, który powinien tę sprawę wyjaśnić. Nie pamiętam, kiedy premier tak otwarcie wskazywał na któregoś z ministrów w kontekście odpowiedzialności za tak niewygodną dla rządu sprawę - przekonywał w rozmowie z Wirtualną Polską.

W jego opinii "Morawiecki musi być wściekły, skoro tak otwarcie topi Błaszczaka". - Premier mógł powiedzieć, że o sprawie wiedział od grudnia. Przecież to byłoby nie do sprawdzenia, czy faktycznie wiedział. A jednak zdecydował się na świadome odcięcie się od MON w tej kwestii. Jawnie więc podważył pozycję wicepremiera - podkreślił polityk KO.

Siemoniak jest zdania, że to właśnie Błaszczak powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za tę aferę, ponieważ "czymś niesłychanym jest, by szef MON nie powiadamiał premiera o tak znaczącym wydarzeniu". - Jeśli premier nie wie o takich zdarzeniach, to o czym jeszcze nie wie? O czym informują go jego ministrowie, a co ukrywają? Będziemy domagać się odpowiedzi na te pytania w Sejmie. Chcemy, by minister Błaszczak osobiście udzielił na ten temat informacji - podsumował.

