Morawiecki udzielił wywiadu brytyjskim mediom. Mówił o brexicie. "Rozumiem Brytyjczyków"

Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu brytyjskiemu, konserwatywnemu dziennikowi "Daily Express". W rozmowie, która ukazała się w niedzielę na portalu gazety, były premier Polski ostrzegł, że choć UE niesie ze sobą wiele wartości, to "te centralizacyjne tendencje mogą doprowadzić do jej implozji".

Morawiecki: rozumiem dlaczego Brytyjczycy wybrali brexit

- Cóż, prawdopodobnie różnię się od większości Brytyjczyków, którzy byli za opuszczeniem Unii Europejskiej, ponieważ wierzę, że UE ma swoje wartości i zalety. Ale myślę, że trend jest teraz bardzo niebezpieczny. I lepiej rozumiem, dlaczego Wielka Brytania podjęła taką decyzję - powiedział, zapytany, czy po własnych doświadczeniach relacji z Komisją Europejską rozumie decyzje o brexicie.

Były szef polskiego rządu ocenił, że wstrzymanie przez Komisję Europejską wypłaty pieniędzy dla Polski "zdecydowanie" było próbą wpłynięcia na wynik zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. - Jeśli chodzi o różne polityki UE, zdecydowanie doszło do ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne - oświadczył.

Odnosząc się do przejmowania przez Brukselę kolejnych kompetencji, Morawieckie ocenił natomiast: "Myślę, że to zmierza w złym kierunku i ostatecznie doprowadzi do implozji Unii Europejskiej".

Zdecydowanie uważam, że UE jest bardzo cenną organizacją z punktu widzenia obszaru wolnego rynku, współpracy w ramach rynku wewnętrznego, swobody przepływu kapitału, ludzi, towarów i usług. Ale im więcej kompetencji jest nabywanych i przejmowanych przez KE, tym - jak można zaobserwować - mniej do powiedzenia ma suwerenne państwo - Mateusz Morawiecki

- Jeśli przeczytamy ostatnie plany Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczące reform traktatowych, to uważam, że jest to bardzo niebezpieczne dla stabilności UE. Bo przede wszystkim pozbawia to suwerenne państwa ich podstawowych praw w dziedzinie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, polityki podatkowej, co jest kręgosłupem każdego suwerennego państwa, a także na wielu, wielu innych obszarach - przekonywał Morawiecki.

Były premier ocenił również, że centralizacja kompetencji na 67 nowych obszarach nie ułatwi funkcjonowania UE. - To mnie bardzo martwi, ale rząd Donalda Tuska potwierdził zgodę na te zmiany - dodał.

Źródło: Radio ZET/PAP