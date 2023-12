Morawiecki ujawnia, z czego jest najbardziej dumny. "Główna przyczyna naszego sukcesu"

Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania od Sejmu dla swojego rządu. Były już premier podczas swojego przemówienia przed głosowaniem wytłumaczył, z czego jest najbardziej dumny. Chodzi o finanse publiczne.

Morawiecki o największym sukcesie rządu PiS

Mateusz Morawiecki wygłosił exposé, w którym przez 67 minut mówił o sukcesach jego rządu i planach na przyszłość. Po przemówieniu nastąpiły oświadczenia klubów i koła (przemawiali m.in. Jarosław Kaczyński, Barbara Nowacka, Ryszard Petru czy Sławomir Mentzen), a następnie seria pytań od 107 posłów.

Jednym z posłów, który zadał pytanie premierowi, był Filip Kaczyński. Jego wypowiedź dotyczyła finansów publicznych.

- Poseł Filip Kaczyński pytał o dalsze uszczelnienie. Zostawiamy naszym następcom szuflady pełne pomysłów na uszczelnienie. To była główna przyczyna naszego sukcesu w finansach publicznych. To nie tylko rok 2017, 2018, my to co roku realizowaliśmy. Szara strefa, czarny rynek, mafie vatowskie. Największy sukces, z którego jestem dumny to to, co zrobiliśmy ws. VAT i rajów podatkowych. W dużym stopniu wygrywamy tę wojnę - orzekł Morawiecki, identyfikując swoje największe osiągnięcie.

