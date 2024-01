W ostatnią niedzielę w sali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Brali w nim udział głównie sympatycy PiS, choć nie tylko. Na sali znalazł się bowiem uczestnik, który nie tylko reprezentował inne poglądy, ale zdołał też zdenerwować sporą część widowni.

Morawiecki usłyszał pytanie, na sali awantura. "Do Berlina"

Młody mężczyzna, gdy tylko dostał mikrofon, zadał byłemu premierowi niewygodne pytanie. - Czy pan siebie i swoich kolegów nazwie totalną opozycją? Bo generalnie, to pan, pana koledzy i koleżanki destabilizują sytuację w państwie - pytał. Natychmiast wywołał poruszenie, część zgromadzonych krzyczała, gwizdała i próbowała go zagłuszyć.

- Bardzo proszę, bardzo proszę! Szanowni państwo, tutaj są różni ludzie. Bardzo proszę, żeby każdy mógł się wypowiedzieć - próbował uspokajać widownię Morawiecki. - Szanowni państwo, dajmy powiedzieć! Dajmy zadać pytanie. Proszę o ciszę - dodał poseł PiS i były rzecznik rządu Piotr Muller. Całe zajście widać na wideo w mediach społecznościowych.

Mężczyzna próbował zadawać kolejne pytania, podkreślając, że robi to w sposób neutralny, a jest "nazywany niemieckim agentem". Po czym znów zwrócił się do Morawieckiego. - Dlaczego pan twierdzi, że lotnisko CPK [Centralny Port Komunikacyjny - red.] jest lepszym rozwiązaniem, skoro mogę dojechać w 15 minut do lotniska w Gdańsku? - zastanawiał się uczestnik. Później między nim a paroma osobami wywiązała się kolejna kłótnia. Na nagraniu słychać okrzyki, np. "do Berlina".

Morawiecki w końcu odpowiedział, że to "rządzący stosują brutalną siłę przeciw swoim przeciwnikom politycznym, czyli nam". - My nie tylko nie destabilizujemy pracy w Sejmie. Prace w Sejmie się toczą, choć marszałek Hołownia obiecał, że nie będzie zamrażarki, a już są projekty, które są nierealizowane. My domagamy się, by Sejm zaczął normalnie działać. I dlatego proponuję taką nazwę "Prawo i Sprawiedliwość: totalna propozycja dla Polski" - przekonywał były szef rządu.

Źródło: Radio ZET/Facebook