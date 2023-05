"Propagandowa hucpa". Premier przyjechał na uroczystość, mieszkańcy zdumieni

Wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk już w grudniu 2022 roku informował w mediach społecznościowych o "dokonaniu historycznego, pierwszego przejazdu przez Most Brzegu w Tylmanowej". W czwartek w rozmowie z Onetem podkreślał, że nie ma nic dziwnego, że premier przyjechał niemal pół roku później na jego otwarcie. W uroczystości uczestniczył też wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

- Premier bardzo nam pomógł zdobyć pieniądze na most. Skoro więc przyjeżdża w nasze okolice, postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, by mu za to podziękować – tłumaczył Tadeusz Królczyk. - Most jest otwierany uroczyście dzisiaj. Ponieważ czym innym jest odbiór techniczny, na którym jest komisja techniczna i czym innym jest oddanie po prostu do użytkowania, a zupełnie czym innym jest odbiór uroczysty, na który zaprasza się wszystkich, którzy mieli jakikolwiek udział w tej inwestycji – wyjaśnił Królczyk w rozmowie z TVN24.

Morawiecki przyjechał, by otworzyć używany most. "Śmieszne"

Mieszkańcy nie kryją zdziwienia, że rządzący aranżują takie uroczystości wzorem działań z poprzedniego ustroju. - Premier przyjedzie otwierać most, po którym jeżdżą samochody już od pół roku. Z tej okazji ten most został od samego rana zamknięty na cały dzień. [...] Mam już swoje lata i pamiętam, że takie "propagandowe hucpy" to się robiło w czasach PRL – skomentował Onetowi jeden z mieszkańców.

Kolejna mieszkanka okolicy podkreśliła, że jest to "po prostu śmieszne". - Skoro premier chciał w tym wydarzeniu uczestniczyć, to powinien tu przyjechać w grudniu. A tak wygląda na to, że premier jedzie w dane miejsca, a lokalni samorządowcy szukają dla niego na szybko czegoś, co mógłby on otworzyć, by państwowa telewizja mogła zrobić z tego propagandowy obrazek – skomentowała mieszkanka.

Do tematu otwarcia już używanego mostu w ironiczny sposób odniósł się Donald Tusk. Do lidera opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej dotarły doniesienia z południa Polski. – Mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć – mówił. – Mateusz, ale z ciebie bambik – mówił na spotkaniu w Słupsku Donald Tusk.

RadioZET.pl/Onet.pl/TVN24