Morawiecki zadrwił z Hołowni. "Ma okazję, by udowodnić, że ma talent"

- Pan Marszałek Szymon Hołownia ma okazję, by przed milionami Polaków udowodnić, że ma talent. Tym razem odpowiedzialnego, politycznego lidera, a nie tylko konferansjera. Polacy w wyborach zdecydowali, że chcą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie potrafił rozmawiać i w dialogu podejmować ważne decyzje - zaznaczył szef rządu we wpisie na Facebooku.

Według Mateusza Morawieckiego dziś izba niższa parlamentu "jest bardziej spolaryzowana niż przez ostatnie 8 lat". - Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na ciągłe kłótnie i robienie sobie na złość? Nie! Nie tego oczekują Polacy! - napisał premier.

Morawiecki: Hołownia ma okazję, by udowodnić, że ma talent

Jak wskazywał, scena polityczna jest inna niż przed 15 października, ale interesy Polski i obawy polskich rodzin pozostały te same. - A my w Sejmie, a jest nas przecież 460, od Marszałka po szeregowego posła debiutanta, mamy obowiązek ciężko pracować, by te obawy rozwiać, a problemy rozwiązać - napisał.

Podkreślił, że jest do tego "znakomita okazja". - Trzy gotowe ustawy: o zerowym podatku VAT na żywność, o wakacjach kredytowych i o zamrożeniu cen prądu leżą już w Sejmie, złożone przez klub Prawo i Sprawiedliwość - zaznaczył Morawiecki.

- Dlaczego nie mogą czekać i nie wszystko zależy od rządu, jak twierdzi opozycja? Już tłumaczę. To przedstawiciel opozycji jest Marszałkiem i decyduje o tym, czy trafią one pod obrady, czy do "zamrażarki". Tej samej zamrażarki, którą przedstawiciele opozycji obiecali przecież zlikwidować. Jeżeli ustawy o zamrożeniu cen prądu i zerowym podatku VAT na żywność nie zdążą zostać przyjęte jeszcze w tym roku - winny podwyżek w 2024 będzie ten, kto nie dopuścił do głosowania. Decyzja o wakacjach kredytowych również wymaga ustawy, nie rozporządzenia - podkreślił.

Dodał, że przepisy prawa są w tym wypadku jednoznaczne. - Panie Marszałku, decyzja należy do Pana. Proszę wziąć pod uwagę interes polskich rodzin - napisał Morawiecki.

Źródło: Radio ZET/ Aleksandra Kuźniar (PAP)