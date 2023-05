Morawiecki - Ziobro. Wymiana ciosów w rządzie. Ziobro odpowiada na "krowę". Mówi o pomocy

Wymiana zdań pomiędzy Morawieckim i Ziobrą zaogniła się w poniedziałkowy poranek. Najpierw, w Gdyni, Mateusz Morawiecki skomentował wypowiedź lidera Suwerennej Polski - największego sojusznika PiS - w wywiadzie dla "Do Rzeczy", w którym min. sprawiedliwości zarzucił premierowi błąd we wszystkich kluczowych decyzjach unijnych, porównując go do krowy. Teraz Zbigniew Ziobro odpowiada, proponując debatę i "pomoc".

Morawiecki - Ziobro. Kłótnia w rządzie. Ziobro odpowiada na "krowę"

Chwilę po konferencji premiera w Gdyni odbyła się kolejna, tym razem szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, w Bogatyni. Tam Ziobro został zapytany o słowa premiera i porównanie ministra do krowy, która "dużo ryczy, mało mleka daje". - Zajmijmy się nie tyle krowami, co portfelami Polaków - powiedział.

- Proponuję panu premierowi merytoryczną, poważną debatę, jak odejść od narzuconych przez UE zobowiązań z 2020 r. Jesteśmy gotowi wesprzeć premiera w pracy nad odejściem od Fit for 55 - odparł. W tej "rundzie" sporu ciężar zdaje się więc ogniskować wokół unijnego pakietu, którego głównym celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55 proc. do 2030 r. i dojście do neutralności klimatycznej w 2050 r. I który Polskę, jako kraj UE, obowiązuje, a według Ziobry - nie powinien.

Przypomnijmy, że oficjalna narracja rządu ws. Fit for 55 jest taka, że delegaci nie wyrazili zgody (nie poparli) pakietu, ale jego zasady są realizowane poprzez europejskie dyrektywy. Oznacza to mniej więcej, że KE przyjmuje uchwałę poprzez kwalifikowaną większość głosów - innych krajów członkowskich, które chcą realizować postulaty Fit Fot 55.

Podczas konferencji w Bogatyni szef SP zapowiedział "pomoc" dla Mateusza Morawieckiego ze strony swojej partii, a w przeciwnym razie - jeśli premier nie wykaże zainteresowania - zwiastuje ubóstwo.

- W przeciwnym razie nad głowami, tak naprawdę nad kieszeniami Polaków, wiszą 2 biliony złotych. Do tego trzeba podejść z wielką powagą i szacunkiem dla portfeli Polaków. My obawiamy się o los naszych rodaków, ponieważ jeśli Fit for 55 będzie realizowany w takiej wersji, jaką forsował Donald Tusk i na jaką zgodził się Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 roku w Brukseli, to przecież według szacunków ekspertów to są koszty, które doprowadzą wiele milionów Polaków do pogorszenia sytuacji życiowej, a część z nich do ubóstwa - mówił.

Mateusz Morawiecki spotka się ze Zbigniewem Ziobrą

Przed 15.00 odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika prasowego rządu. Pytany o spór premiera z ministrem sprawiedliwości i propozycję szefa SP odparł, że premier zaprasza go na postulowaną rozmowę w ramach posiedzenia prezesa rady ministrów, które zaplanowane jest na wtorek 23 maja. Nie zdradził, czy planowane są spotkania "w cztery oczy", ani czy w związku z różnicą zdań obu Panów zainterweniuje Jarosław Kaczyński.

We wtorek rusza posiedzenie rządu. Jednym z głównych dokumentów będzie sprawozdanie za wykonanie budżetu z 2022 r.

