Morawiecki zostanie przesłuchany w prokuraturze? "Złożę odpowiednie zeznania"

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył we wtorek w zorganizowanym w KPRM "Pikniku Rodzina 800 plus". Rząd potwierdził wdrożenie obietnicy wyborczej PiS – świadczenie ma wzrosnąć od 1 stycznia 2024 roku z 500 do 800 złotych na jedno dziecko.

Dziennikarze zapytali premiera również o inne sprawy, w tym o kwestię rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, a o której opinia publiczna dowiedziała się po wielu miesiącach. Zapytany, czy spodziewa się przesłuchania w prokuraturze w tej sprawie, odparł:

Morawiecki gotowy na zeznania w prokuraturze. "Nic do ukrycia"

- Nie byłem przesłuchany i nie wiem, czy się tego spodziewać, bo to nie jest moja prerogatywa. Oczywiście, jak taka będzie decyzja, to zawsze złożę odpowiednie zeznania. Nie mamy tutaj nic ani do ukrycia, ani do zmiany względem tego, co mówiłem wcześniej w przestrzeni publicznej. Jak będzie taki postulat ze strony prokuratury, to oczywiście wykonam swój obowiązek obywatelski - powiedział Morawiecki.

Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował na Twitterze, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. MON przekazało, że ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego.

Oglądaj

11 maja szef MON oświadczył, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił tym samym dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomaszowi Piotrowskiemu, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Według ministra w sprawozdaniu z 16 grudnia, które otrzymał od DORSZ, znalazła się informacja, że tego dnia "nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co - jak później się okazało - było nieprawdą".

Pod koniec maja szefowie klubów opozycyjnych partii (KO i Lewicy), Borys Budka i Krzysztof Gawkowski, poinformowali o przygotowaniu wniosku o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka. Wicepremier i szef MON pojawił się na posiedzeniu komisji, wygłosił tylko krótkie oświadczenie i opuścił obrady. Posiedzenie komisji zostało później zamknięte. "NIE dla robienia happeningów w Sejmie. Posłowie PO zapowiedzieli złożenie wniosku o moją dymisję przed wysłuchaniem wyjaśnień. W związku z tym zdecydowałem poinformować komisję, że nie przedstawię wyjaśnień na posiedzeniu" - napisał Błaszczak na Twitterze, uzasadniając swoją decyzję.

Rzecznik rządu oświadczył, że premier w grudniu 2022 roku nie był informowany o incydencie z rakietą, a takowe doniesienia medialne w tej sprawie nazwał "nieprawdziwymi".

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Kuźniar