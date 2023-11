Mateusz Morawiecki ma w poniedziałek przedstawić skład nowego rządu i zostać zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowano na godzinę 16:30 – powiedziała w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" prezydencka minister Małgorzata Paprocka. – To jest szopka, gra na czas i oszukiwanie Polaków – komentowali na naszej antenie Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej i Michał Kobosko z Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Jak wynika z wypowiedzi Jarosława Sellina, nawet środowisko polityczne premiera nie jest zorientowane, kto wejdzie w skład gabinetu. Nazwisk nowych ministrów ma nie znać również sam prezydent.

– Lista ministrów, którzy mają być zaprzysiężeni, trafia do prezydenta z jakimś wyprzedzeniem – mówił prowadzący "Kawę na ławę" Konrad Piasecki.

– Jutro upływa ten termin, kiedy pan premier powinien przedstawić skład – odpowiedział wiceszef KPRP Piotr Ćwik.

– Czyli na razie nie przestawił – dopytywał Piasecki.

– Z tego, co wiem, nie przedstawił – odparł Ćwik.

Morawiecki zrezygnuje? "Wszystkie możliwości są na stole"

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta potwierdził, że informacja o poniedziałkowym zaprzysiężeniu rządu jest prawdziwa. – Rzeczywiście jutro upływa ten termin dwóch tygodni – dodał. – Jeśli pan premier przedstawi skład swojego rządu panu prezydentowi, to jutro o 16:30 dojdzie do powołania tego rządu w Pałacu Prezydenckim i to jest data w kalendarzu pana prezydenta przewidziana ewentualnie na tę okoliczność – wyjaśnił minister.

Ćwik odniósł się do pytania o możliwość rezygnacji przez Mateusza Morawieckiego z misji formowania rządu. – Wszystkie możliwości są na stole i mamy tego wszyscy świadomość – powiedział.

– Ja bym tylko apelował, aby w całej tej dużej narracji, która się przetacza i spojrzenia z różnych stron sceny politycznej, co jest oczywiście normalne, zachować umiar, jeśli chodzi o komentowanie i nie odmawiać panu prezydentowi prawa do kolejnych kroków, które są zgodne z Konstytucją i zgodne z dobrym obyczajem politycznym, który do tej pory obowiązywał – podkreślił.

Źródło: Radio ZET/TVN24