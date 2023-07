Morawiecki zrobił sobie używanie z Tuska. "Judasz, bajerant z kamer, kłamca"

Wybory parlamentarne 2023 już za kilka miesięcy, dlatego główne partie nie marnują czasu na budowanie poparcia. W piątek PiS zorganizował spotkanie z sympatykami w Sianowie w woj. zachodniopomorskim. Udział w nim wziął premier.

Mateusz Morawiecki na początku swojego wystąpienia nawiązał do kwestii bezrobocia, jakie - jak mówił - panowało w Sianowie w latach 2008-2015. Szef rządu podkreślił, że było ono dwa razy wyższe niż obecnie. - Czyli tamten premier (w domyśle Donald Tusk - red.), "premier polskiego bezrobocia" - tak trzeba go nazwać, niestety, nie dbał o normalne miejsca pracy dla ludzi - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki: przed 2015 rokiem w Polsce był Dziki Zachód

Premier podkreślił, że miejsca pracy można tworzyć, kiedy przyciąga się przedsiębiorców, a ci pojawiają się wtedy, gdy jest odpowiednia infrastruktura drogowa oraz wyższa jakość życia - zapewnione są miejsca w żłobkach, przedszkolach. W tym kontekście wskazał, że Sianów ma już obwodnicę, a miejsc w żłobkach i przedszkolach jest dziś w całej Polsce trzy razy więcej niż kiedyś.

- Jak to jest możliwe, że tyle rzeczy udało się zrobić. Powiedziałbym tak: do 2015 roku Polska przypominała trochę Dziki Zachód, prawo pięści, prawo silniejszego. Wy tutaj, w Sianowie, nie byliście tymi silniejszymi od tych wielkich miast, od tych rekinów biznesu, od mafii vatowskich. Ciężko było sobie z tym poradzić. Ale w 2015 roku tu, do tego miasta, przyjechał szeryf i od tamtego czasu życie w Polsce się zmieniło. Od roku 2015, od końca tego roku - mówił Morawiecki.

- Prawo pięści, które panowało wcześniej, można prosto określić - pełne kieszenie cwaniaków, oszustów, hochsztaplerów, mafii vatowskich. I od tamtego czasu pogoniliśmy ich, tych łajdaków - podkreślił.

"Tusk to bajerant i Judasz"

Morawiecki wykorzystał wiec PiS-owski do zaatakowania lidera Platformy Obywatelskiej. Szef rządu nawiązywał do b. trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak mówił, Paulо Sоusa "przyjechał do Polski, chwilę potrenował naszą reprezentację narodową w piłce nożnej, po czym zwinął kasę i pojechał do Brazylii, bo ktoś dał mu jakąś tam ofertę, dziennikarze nazwali go siwym bajerantem".

- My też w Polsce mamy takiego bajeranta, który potrafi zmienić zdanie trzy razy w ciągu tygodnia. Jak lis, jak farbowany lis. Takiego bajeranta, który potrafi powiedzieć: "nie podniosę wieku emerytalnego", a potem - uwaga - nie dość, że podniósł ten wiek emerytalny, to sam odszedł (na emeryturę - red.) w wieku 65 lat - mówił premier.

- Wyobrażacie sobie kogoś takiego, żeby on rządził Polakami? Polakom podniósł, sam poszedł na wcześniejszą, a wcześniej kłamał, że nie podniesie emerytury. To jest Judasz, bajerant z kamer, kłamca i kłótnik, tak mogę go określić w skrócie - dodał.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski, Inga Domurat