"Musicie to zobaczyć". Kamery pokazały, jak Tusk zareagował na szał Ziobry

We wtorek około godziny 16:30 posłowie i posłanki wrócili na salę sejmową, by kontynuować pierwsze posiedzenie X kadencji. Jedną ze spraw, którą zajmował się Sejm, był wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa - to wzbudziło ogromne emocje wśród polityków wszystkich frakcji.

Ziobro grzmiał z mównicy. "Mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami"

Pomiędzy prezentacjami kandydatów do KRS, na mównicę wchodzili kolejni ministrowie, by zabrać głos w sprawie, poza ustaloną wcześniej kolejnością. W pewnym momencie do mikrofonu podszedł minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Gdy Ziobro znajdował się na mównicy, z sali sejmowej dało się słyszeć okrzyki "będziesz siedzieć". Odpowiedź lidera Suwerennej Polski zaskoczyła wszystkich. - Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu - powiedział.

Donald Tusk zareagował śmiechem

W tym momencie kamery pokazały Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej zareagował na słowa Zbigniewa Ziobry niekrytym uśmiechem.

Kontynuując, Ziobro chciał powołać się na konstytucję. - Pozwólcie, że zacytuję. Nie bójcie się słów konstytucji, które będę tutaj przytaczał. Bardzo lubiliście się powoływać na ten akt prawny - mówił, chcąc zacytować artykuł 187.

Odliczanie w Sejmie. Ziobro miał 10 sekund

W tym momencie marszałek Sejmu przerwał jego wypowiedź i zwrócił uwagę, że czas na jego wypowiedź minął. Mimo tego Ziobro dostał jeszcze 10 sekund na dokończenie swojej wypowiedzi - to mu się jednak nie udało.

Gdy tylko minister sprawiedliwości zaczął mówić, posłowie i posłanki zaczęli odliczać od 10 do 0. - Jak się boją konstytucji - odpowiedział na to Ziobro. Po chwili Szymon Hołownia powiedział: - Dziękuję bardzo panie ministrze. Po tych słowach szef Suwerennej Polski zszedł z mównicy.

Źródło: Radio ZET