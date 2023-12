Na Woronicza grzmią o "zdradzie". Ktoś z wewnątrz pomógł przejąć TVP?

Resort kultury poinformował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei powołały ich nowe zarządy.

Nowa władza przejmuje TVP. Na Woronicza mówią o "zdradzie"

To następstwa przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP". W środę do gmachu na Woronicza weszli już przedstawiciele nowych władz, a TVP Info przestało działać. Z kolei politycy PiS - na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - rozpoczęli "okupację" budynku, krzycząc, że to "zamach na demokrację" i "niszczenie wolnych mediów".

Komentatorzy zwracają uwagę na ekspresowe przejęcie kontroli nad TVP przez nominatów nowego rządu. Całą operacją kieruje minister Sienkiewicz, ale jak ustalił Jacek Gądek z Gazeta.pl, było to możliwe dzięki temu, że część osób ze stanowisk kierowniczych w Telewizji Polskiej, odpowiedzialnych za ochronę, dostęp do poszczególnych pomieszczeń oraz emisję programów, przeszła na stronę nowej ekipy.

Gądek podał, że jeszcze we wtorek trwały rozmowy z udziałem m.in. Kaczyńskiego oraz prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. "Ustalano, że trzeba się twardo bronić. Taki był plan. Prezes TVP zapewniał, że emisja i ochrona są zabezpieczone" - napisał.

Nominaci nowego rządu weszli więc do budynku TVP, a potem ekspresowo wyłączono emisję TVP Info. Na Placu Powstańców, gdzie produkuje się TVP Info i "Wiadomości", jest wściekłość. W TVP mówią o zdradzie na Woronicza.

"Prezes Matyszkowicz nie zaakceptował zmian"

W innym wpisie Gądek skomentował, że "oddawanie władzy przez PiS i przejmowanie jej przez rząd Donalda Tuska to był do tej pory Wersal", a sposób, w jaki nowa ekipa przejmuje TVP, oznacza, że "ten Wersal się skończył".

Podobne ustalenia opublikowała Wirtualna Polska, podając również, że "do zmian doszło przede wszystkim dzięki współpracy agencji ochrony, która miała przejść na stronę nowej ekipy". W artykule znalazła się także informacja o "zdradzie" ze strony dyrektora z biura zarządu TVP oraz "jednego z wicedyrektorów odpowiedzialnych za emisję programów". Ten ostatni miał stać za wyłączeniem sygnału z TVP Info.

Co z prezesem Matyszkowiczem? WP przekazała, że wbrew wcześniejszym doniesieniom nie zaakceptował on zmian w TVP i nie podpisał żadnych stosownych dokumentów w tej sprawie. Wśród "zdrajców" wymienia się natomiast jednego z jego asystentów.

Źródło: Radio ZET/Twitter/Gazeta.pl/Wirtualna Polska