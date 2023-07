Nagła zmiana w PiS. Kaczyński puszcza oko do wyborców Konfederacji

Zbliżające się wybory parlamentarne 2023 to prawdziwy ból głowy dla Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania. Ostatnie sondaże pokazują, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie może być pewny większościowego rządu po jesieni, a znaczny wzrost poparcia zaliczyła skrajnie prawicowa Konfederacja.

Według Wirtualnej Polski w obozie PiS narasta dyskusja o tym, czy partia Kaczyńskiego jest w stanie znów przyciągnąć do siebie część konserwatywnego elektoratu. Zdaniem części polityków ma w tym pomóc ostrzejsza retoryka uderzająca w pomoc socjalną dla Ukraińców w Polsce.

Wybory 2023. PiS szuka drogi do wyborców Konfederacji

- Musimy wysłać sygnał do elektoratu, który uważa, że zachodzi dysproporcja w relacjach polsko-ukraińskich. Trzeba zmienić przekaz, żeby zawalczyć o te głosy - komentował poseł PiS, który chce zachować anonimowość. Inny rozmówca z kręgu partii rządzącej dodał: - Pomoc Ukrainie to kwestia naszego bezpieczeństwa, ale chodzi o inne rozłożenie akcentów w czasie kampanii.

Portal opisuje zdecydowany rozłam wśród polityków PiS. Część chce ostrzejszej retoryki uderzającej w Ukraińców, co ma przyciągnąć niektórych wyborców Konfederacji. Pozostali uważają, że to "niebezpieczna gra", a wsparcie dla Ukrainy powinno być niezachwiane.

W duchu podważającym szerokie wsparcie dla Ukraińców w Polsce wypowiedział się w niedzielę Jarosław Kaczyński. - My pomagamy, chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest w naszym interesie, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Tak być nie może - mówił w Stawisku (woj. podlaskie).

Zdaniem WP w sztabie PiS nie zapadła jeszcze decyzja, czy brnąć w stronę antyukraińskich nastrojów. Swój kapitał polityczny na takiej retoryce zbijają politycy Konfederacji, którzy nazywają PiS "partią wojny".

- Niezadowolony elektorat PiS ucieka w bierność, a jeszcze większym problemem będzie, jeśli część wyborców zacznie uciekać do Konfederacji - mowił politolog prof. Rafał Chwedoruk dla WP. Wyjaśnił: - Nie sposób dłużej przed opinią publiczną zakopywać wszelkie problemy w relacjach polsko-ukraińskich. Twarde interesy ekonomiczne spowodowały ujawnianie się tych problemów, jeśli chodzi np. o rynek zbożowy czy owocowy.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska