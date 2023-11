Donald Tusk, według nieoficjalnych informacji, ustalił już skład rządu. Wśród typowanych na ministrów polityków miał być Michał Kobosko - wiceprzewodniczący Polski 2050. "Rzeczpospolita" ustaliła nieoficjalnie, że polityk odmówił wejścia do rządu. Ma "przede wszystkim skupić się na pracy parlamentarnej, zwłaszcza na dyplomacji parlamentarnej".

Michał Kobosko odmówił Donaldowi Tuskowi. Resort dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

W nowym rządzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma objąć według "Rz" Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To socjolożka i politolożka, jedna z najbardziej zaufanych współpracowniczek Szymona Hołowni. Wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu w MSZ. Była także ambasador Polski w Rosji i szefową kampanii parlamentarnej Polski 2050.

Oficjalnie skład rządu Donalda Tuska poznamy najprawdopodobniej 11 grudnia. Z dotychczasowych doniesień wynika, że cały czas nieobsadzone jest stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Ten resort miałby przypaść przedstawicielowi Lewicy.

Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP przyznał, że jest zadowolony z rozmów o koalicyjnych. Mówił o "dobrym klimacie" i "dobrych rozstrzygnięciach". - Lewica będzie miała trzy obszary, w których będziemy sprawowali odpowiedzialność konstytucyjną i tekę wicepremiera - dodał.

Mateusz Morawiecki wciąż wierzy w skonstruowanie swojej Rady Ministrów. Pytany w portalu salon24.pl, mówił, że rząd będzie znacząco mniejszy. - Będzie duża liczba kobiet w tym rządzie. Będzie to rząd polityczno-ekspercki - tak to nazwijmy - powiedział. Dopytywany, czy będzie to "pół na pół", odpowiedział: "co najmniej, mam nadzieję".

Źródło: Radio ZET/"Rzeczpospolita"/PAP