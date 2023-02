Nagranie z Dudą hitem internetu. Porównali go do Glapińskiego

Andrzej Duda uczestniczył w międzynarodowej konferencji z cyklu Europa Karpat pod hasłem "Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowe". We wtorek prezydent wygłosił przemówienie, którego częścią była nie do końca jasna anegdota z udziałem premiera Łotwy i jego żony.

Duda opowiedział anegdotę o premierze Łotwy

Ostatnio rozmawiałem z premierem Łotwy, który rozpromieniony opowiadał mi o swoim wyjeździe rodzinnym. Wiecie państwo, jak się uczestniczy w tej dużej polityce, to nie ma się dla rodziny zbyt wiele czasu. Miał to szczęście, że udało mu się wygospodarować czas, żeby z najbliższymi wyjechać na chwilę na narty - powiedział Duda.

Podkreślił, że był "bardzo dumny", gdy dowiedział się, że jego łotewscy rozmówcy postanowili w tym roku odwiedzić polskie góry. Wybrali się bowiem na wakacje do Białki Tatrzańskiej.

- Sprawdziłem sobie szybciutko na Google Maps: 1050 km z Rygi. Pytam go, ile jechał. Mówi: "11 godzin". Żona jego, która była akurat przy tym, mówi: "13". O trzy za długo - kontynuował prezydent, wykonując w tym momencie gest przy użyciu trzech palców.

"Chyba pozazdrościł Glapińskiemu"

- Proszę państwa, 1050 km - jeżeli będziemy mieli porządne drogi - powinno się przejechać ze średnią prędkością 100 km na godzinę - podsumował Duda. Fragment wystąpienia z powyższą anegdotą udostępniło w mediach społecznościowych "Szkło Kontaktowe".

"Ta mina i ten gest oznaczają, że będzie mocna anegdota. Przed Wami Prezydent Andrzej Duda, który chyba pozazdrościł Adamowi Glapińskiemu swobodnej wypowiedzi" - czytamy we wpisie. To nawiązanie do "nietypowych", okraszonych anegdotami i metaforami konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Na ironicznie komentarze pozwolili sobie internauci. "Żenada permanentna", "fascynujące panie prezydencie, a wiadomo, ile wracał", "kabaret niskich lotów", "puentę chyba ucięliście, bo zastygłem w niepewności", "śmiechom nie było końca" - to tylko niektóre z nich.

RadioZET.pl/Twitter