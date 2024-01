Najnowsze informacje o stanie zdrowia Kamińskiego. "Bodnar będzie odpowiedzialny za tę tragedię"

Syn Mariusza Kamińskiego przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia jego ojca. - Boimy się po prostu, że w każdej chwili może się on pogorszyć. Są różne opinie. Jedna opinia mówi, że zagraża życiu, druga opinia mówi, że ten stan jest dobry. Są dwie sprzeczne opinie teraz z więzienia. Do końca tego nie wiemy - mówił Kacper Kamiński na antenie telewizji wPolsce.

Dodał, że "każdy dzień głodówki może zagrażać życiu". - Obawiamy się jako rodzina. Jest to dla nas traumatyczne przeżycie - powiedział.

Syn Mariusza Kamińskiego o stanie zdrowia więźnia. Oskarżył Adama Bodnara

Syn byłego ministra spraw wewnętrznych oskarżył ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i cały rząd Donalda Tuska. - Adam Bodnar będzie odpowiedzialny za tę tragedię, jeśli coś się wydarzy. To pokazuje bezduszność tej władzy. Całe to zatrzymanie to element politycznej zemsty. Boję się, że są nią tak zaślepieni, że nie patrzą na to racjonalnie - ocenił.

- Apelujemy do pana Bodnara o jak najszybsze przekazanie dokumentów panu prezydentowi. Wiemy, że pan Bodnar teraz pisze tę opinię. Wszyscy możemy sobie zdawać sprawę, co w tej opinii będzie, że to będzie parę obelg wobec osób, które całe swoje życie poświęciły walce z przestępczością - przekazał Kacper Kamiński.

Mężczyzna wskazał, jak wygląda jego relacja z Barbarą Kamińską. - Wspieramy się jako rodzina. Cały czas działamy, od rana do wieczora mamy spotkania, staramy się docierać do opinii publicznej. Dzięki temu nie mamy czasu załamywać rąk. To może i dobrze. Wspieram jak mogę Basię, jest drugą żoną mojego taty, nie jest moją mamą, ale traktuję ją jak moją matkę teraz. Razem wspieramy się w tej trudnej sytuacji - tłumaczył.

Syn Kamińskiego narzekał na brak wsparcia z zagranicy dla osadzonych. - Jest bardzo niewielkie. W Unii Europejskiej podoba się to, że taki autorytarny liberalno-lewicowy rząd gnębi prawicę. To typowo ideologiczna walka. Tak naprawdę rząd PiS był bardzo demokratycznym rządem w porównaniu z tym, co teraz mamy. Tak naprawdę to są początki dyktatury, to, co się teraz dzieje - ocenił.

Źródło: Radio ZET/wPolsce