Najnowsze informacje o stanie zdrowia Ziobry. "Sytuacja jest naprawdę ciężka"

Na początku stycznia poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba przyznał, że Zbigniew Ziobro jest wyłączony z działań politycznych. - Pan minister walczy w tej chwili z bardzo poważną chorobą i wyłączył się z życia politycznego do momentu powrotu do zdrowia. Trzymam kciuki, modlę się za zdrowie pana prezesa, ale nie jest w stanie w tej chwili podejmować żadnych czynności politycznych i wyłączył się z nich całkowicie - mówił w rozmowie z "Faktem".

- Pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym. Taka była jego decyzja. Prosimy o uszanowanie - potwierdzał kilka tygodni później.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

Najnowsze informacje odnośnie zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazał europoseł Patryk Jaki. - Ma podawaną drugą chemioterapię. Jego sytuacja zdrowotna jest naprawdę ciężka - powiedział w niedzielę w Polsat News.

Dodał, że gdyby Ziobro mógł, to już teraz stanąłby przed komisjami śledczymi. - Wszystkie kończyły się porażką Platformy. Wiem, że jak wróci do zdrowia to z przyjemnością stanie przed tymi komisjami i pokaże im miejsce w szeregu - zapewnił Jaki.

Od jakiegoś czasu mówi się, że były minister sprawiedliwości ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a spekulacje ma podgrzewać zatrudnienie jego żony jako asystentki europosłów Beaty Kempy i właśnie Patryka Jakiego, który na antenie Polsat News zaznaczył jednak, że o powrocie do działalności politycznej byłego ministra należy w najbliższym czasie "mówić bardzo ostrożnie".

Źródło: Radio ZET/Polsat News