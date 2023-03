Wybory parlamentarne 2023 coraz bliżej. Odbędą się już jesienią i będą najważniejszym politycznym wydarzeniem roku. Nieformalnie, kampania wyborcza już trwa, oba najsilniejsze ugrupowania polityczne po raz kolejny wyruszyły w Polskę, żeby przekonać nieprzekonanych i upewnić się, że przekonani nie zmienią zdania. Zwłaszcza, że wiele wskazuje na to, że to właśnie mobilizacja elektoratu odegra kluczową rolę. Jej poziom sprawdził w najnowszym sondażu ośrodek CBOS.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż CBOS. To najbardziej zmobilizowani wyborcy

Zgodnie z sondażem, gdyby wybory parlamentarne odbyły się już dziś, do urn udałoby się 75 proc. badanych. Wśród ogółu 60 proc. stanowią osoby, które wiedzą na pewno, na kogo chcą zagłosować. Z badań przeprowadzonych na grupie 982 dorosłych osób wylosowanych przez numer PESEL wynika, że najbardziej zmobilizowanymi wyborcami są sympatycy Zjednoczonej Prawicy - średnie deklarowane prawdopodobieństwo poparcia ugrupowań tworzących tę koalicję wynosi blisko 87 proc. Co ciekawe, ZP dysponuje też największym odsetkiem osób, które deklarują że ze 100 proc. pewnością oddadzą głos właśnie na tę formację (52 proc.).

Mniej pewne swoich wyborców mogą być ugrupowania opozycyjne. Średnia deklarowana pewność głosowania na Koalicję Obywatelską w jej elektoracie wynosi 79 proc. Grupa zagorzałych zwolenników KO, którzy deklarują, że na 100 proc. poprą to ugrupowanie stanowi 30 proc. (w porównaniu do Zjednoczonej Prawicy to różnica o 22 punkty proc.).

W przypadku Lewicy: średnia deklarowana pewność w obecnym elektoracie wynosi 74 proc., ale tylko 18 proc. sympatyków twierdzi, że zagłosuje na formację na 100 proc. Podobna średnia pewność dotyczy entuzjastów Konfederacji - 73 proc. - o stuprocentowym jej poparciu mówi 22 proc. ich wyborców. 24 proc. obecnego elektoratu "waha się" nad oddaniem głosu na formację Krzysztofa Bosaka. Pewność wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni plasuje się w podobnych granicach - średnio 69 proc., a na 100 proc. - głos odda 19 proc. elektoratu.

Wybory 2023. Czy zmienił(a)byś zdanie?

Sondażownia sprawdziła też, czy jako elektorat jesteśmy skłonni do zmiany założonego typu wyborczego.Wśród wyborców biorących pod uwagę możliwość głosowania na jakieś inne ugrupowanie najbardziej popularna, a więc teoretycznie mająca największe możliwości pozyskiwania nowych wyborców z grona zwolenników konkurencyjnych partii, jest Polska 2050(13 proc. wskazań). Mniejsze szanse na poszerzenie grupy wyborców o elektorat innych partii mają Lewica oraz PSL-Koalicja Polska (po 9 proc. wskazań), czy ugrupowanie Pawła Kukiza (7 proc. wskazań). Jeszcze mniejsze KO (5 proc.), Konfederacja (4 proc.), czy PiS (3 proc.).

Także tu potwierdza się teza z początku badania - najbardziej bezalternatywnym elektoratem są zwolennicy Zjednoczonej Prawicy. 59 proc. zdeklarowanych wyborców koalicji rządzącej nie widzi wśród pozostałych partii żadnego innego ugrupowania, na które mogliby ewentualnie zagłosować. Ale w dużym stopniu "niezastępowalna" i "jedyna" dla swoich zwolenników jest też Konfederacja - 44 proc. jej elektoratu nie dostrzega na istniejącym "rynku politycznym" dla niej alternatywy. Mniej ortodoksyjni w swych wyborach są zwolennicy pozostałych ugrupowań opozycyjnych.

Co symptomatyczne, Zjednoczona Prawica wraz z najbardziej oddanym elektoratem, ma też najliczniejszy elektorat negatywny - aż 42 proc. chcących wziąć udział w wyborach zarzeka się, że z całą pewnością nie oddałoby głosu na PiS wraz z koalicjantami. Podobną liczbę przekonanych przeciwników miałaby największa partia opozycyjna - na KO z cała pewnością nie zagłosowałoby 37 proc. uczestników wyborów.

RadioZET/CBOS/PAP