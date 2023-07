Najnowszy sondaż powinien dać opozycji do myślenia. "Szklany sufit"

Wybory parlamentarne 2023, według zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i głównych polityków PiS, mają odbyć się w połowie października. Sondaże w ostatnich tygodniach zgodnie pokazywały wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Zwłaszcza po marszu 4 czerwca, który na ulicach Warszawy zgromadził około pół miliona uczestników.

Jednak opublikowany w piątek sondaż pracowni IBRiS przeprowadzony na zlecenie Onetu pokazuje, że KO znów znalazła się pod "szklanym sufitem" 30 proc. poparcia. Na PiS (lub szerzej Zjednoczoną Prawicę) swój głos planuje oddać 33,3 proc. respondentów. "To o 0,6 pkt proc. mniej niż w badaniu przeprowadzonym na początku czerwca" - napisał Onet.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż partyjny. KO kontra PiS

Co z ugrupowaniem Donalda Tuska i jego koalicjantami? Może się pochwalić poparciem 27,6 proc. (minus 2,5 pkt proc. w porównaniu z początkiem czerwca). "Oznacza to, że różnica między PiS i KO wzrosła z 3,8 do 5,7 pkt proc." - zaznaczył portal.

Trzecią pozycję utrzymuje Konfederacja, która w sondażu IBRiS ma 13 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.). "W Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Trzeciej Drogi — Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 — z wynikiem 10,3 proc. (minus 0,2 pkt proc.) oraz Nowej Lewicy, Wiosny i Razem — z 9,9 proc. poparcia (plus 1,1 pkt proc.)" - poinformował Onet.

Udział w wyborach zadeklarowało 49,3 proc. badanych (ponad miesiąc temu odpowiedź na to pytanie wyniosła 59,9 proc.). Jeśli sondaż IBRiS przełożyłby się na podział mandatów w Sejmie, PiS nie miałby samodzielnej większości do rządzenia.

"Rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS - 182, KO - 150, Konfederacja - 53, Polska 2050 + PSL - 38, Lewica - 36, Mniejszość niemiecka - 1" - napisał Onet. Również opozycja w wariancie KO-Trzecia Droga-Lewica nie miałaby większości - do progu 231 posłów zabrakłoby jej siedmiu deputowanych.

RadioZET.pl/Onet