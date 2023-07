Najnowszy sondaż. Złe wieści dla KO. Oczy na Konfederację

Sondaż IBRiS został zrealizowany metodą CATI w dniach 28-29 lipca 2023 roku na ogólnopolskiej próbie 1100 respondentów. Pracownia zapytała Polaków, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych 2023. Badanie zleciła "Rzeczpospolita".

Najnowszy sondaż. Złe wieści dla KO

Z sondażu wynika, że 33,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.) Polaków swój głos oddałoby na PiS. Z kolei na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 26,2 proc. badanych – oznacza to spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z badaniem IBRiS z 26 czerwca. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z głosami 12,2 proc. badanych. Na Trzecią Drogę swój głos oddałoby 10,8 proc. respondentów, a na Lewicę i Partię Razem – 10,7 proc. ankietowanych.

Według szacunkowych wyliczeń PiS wprowadziłoby do Sejmu ok. 179 posłów, Koalicja Obywatelska - ok. 136, Konfederacja - ok. 56, Lewica - ok. 44, Trzecia Droga - ok. 44. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej. Opozycja – KO, Lewica i Trzecia Droga – razem nie zdobyłaby większości w Sejmie. – Mimo spadku poparcia dla Konfederacji widać, że to wciąż silne ugrupowanie, które może rozdawać karty po wyborach. Mogą rządzić z PiS – powiedział prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frekwencja wyborcza

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytano również o to, czy ankietowani wzięliby udział w wyborach, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. "Tak" odpowiedziało 46,8 proc. badanych. Natomiast na "nie" wskazało 44,3 proc. ankietowanych.

– To jest sondaż przeprowadzony w wakacje, co jest bardzo istotną informacją, ponieważ badania latem wyglądają inaczej niż w innych okresach roku. Po prostu część respondentów „ucieka” nam w czasie urlopów – stwierdził szef IBRiS Marcin Duma. – Do wyborów zostało jeszcze wiele tygodni. Dużo w tym czasie może się wydarzyć, tym bardziej po wakacjach – dodał prof. Jarosław Flis.

RadioZET.pl/"Rzeczpospolita"