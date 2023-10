„Najważniejsze tegoroczne wybory w Europie”. Gorące komentarze zagranicznych mediów

Wybory parlamentarne w Polsce wygrała opozycja – zauważyli zagraniczni komentatorzy po zapoznaniu się z wynikami badania exit poll. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w nim co prawda najwięcej głosów, bo 36,8 procent przekładające się na 200 mandatów, uzyskanie przez ugrupowanie większość w parlamencie zostało uznane za mało prawdopodobne. KO, Trzecia Droga i Lewica według sondażu zyskały bowiem 248 mandatów. „Opozycja odniosła wielkie zwycięstwo” – napisał „The Economist”. Gazeta podkreśliła, że wybory postrzegane były jako „ostatnia szansa na zatrzymanie prawicowych populistów przed przejęciem systemu sprawiedliwości, zainstalowania aparatczyków w krajowych organach oraz zniszczeniem polskiej pozycji w Unii Europejskiej”.

„Siły centrowe i postępowe wydają się zdolne do utworzenia nowego rządu w Polsce po zdobyciu większej liczby mandatów w krytycznych wyborach powszechnych w niedzielę, mimo że rządząca partia nacjonalistyczna, Prawo i Sprawiedliwość, zdobyła najwięcej głosów dla pojedynczej partii” – napisał „The New York Times”. „Sondaże exit poll pokazały silne drugie miejsce głównej grupy opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej, oraz lepsze niż oczekiwano wyniki dwóch mniejszych partii centrowych, co sugeruje wynik, który udaremniłby nadzieję partii rządzącej na bezprecedensową trzecią kadencję z rzędu” – dodała gazeta.

„Obserwatorzy twierdzą, że jeśli wyniki sondażu exit poll okażą się prawdziwe, wynik wyborów będzie miał poważne konsekwencje dla polskiej demokracji, jedności europejskiej i wysiłków Zachodu na rzecz stawienia czoła rosyjskiej agresji” – podał „Washington Post”. „Zwycięstwo opozycji oznaczałoby dramatyczną zmianę dla Polski, gdzie Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę przez ostatnie osiem lat, czyniąc z niej jedną z najbardziej skutecznych partii populistycznych w Europie - i model cofania norm demokratycznych” – ocenili dziennikarze tytułu.

„Sondaż exit poll w wyborach parlamentarnych w Polsce zasugerował, że rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zdobyła najwięcej głosów, ale jeśli okaże się trafny, pokazał możliwą drogę do rządu dla połączonej koalicji opozycyjnej kierowanej przez byłego premiera i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska” – podał „The Guardian”. Brytyjska gazeta przypomniała jednak, że ostateczne wyniki wyborów mogą być zupełnie inne, przywołując przykład Słowacji. „Sondaż exit poll w wyborach na Słowacji na początku tego miesiąca wydawał się wskazywać na zwycięstwo progresywnej koalicji, jednak rzeczywiste wyniki były uderzająco różne” – ostrzegli dziennikarze.

„Unia Europejska chce znów powitać Polskę po latach antagonizmu” – taki tytuł nadawało artykułowi o wyborach BBC. „Sondaże exit polls z wyborów w Polsce sprawiają, że eurokraci uśmiechają się jak koty z Cheshire” – wytłumaczyły brytyjskie media publiczne. „W przypadku Polski Bruksela wstrzymała miliardy euro funduszy, tłumacząc, że polski rząd odbiera kobietom prawa do ich własnych ciał, praktycznie zakazując aborcji, a także zagraża niezależności sądownictwa i wolności prasy, praktycznie zmieniając media publiczne w rządową tubę propagandową” – przypomniało BBC.

„Warszawa właśnie zbliżyła się do Brukseli. Według sondaży exit poll opublikowanych w niedzielę, opozycyjne centrowe i postępowe partie kierowane przez Platformę Obywatelską zdobyły wystarczającą liczbę mandatów, aby utworzyć koalicję i wyprzeć rządzącą Polską prawicowo-nacjonalistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość, która rządziła krajem od 2015 roku. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił zwycięstwo na podstawie wyników exit poll w wyborach parlamentarnych, w których odnotowano najwyższą frekwencję w postkomunistycznej historii kraju” – zauważył „Atlantic Council”.

„Kluczowe wybory w Polsce mogą zmienić jej relacje z Unią Europejską i sąsiednią Ukrainą” – napisał brazylijski „The Rio Times”. „Zwycięstwo PiS mogło doprowadzić do napiętych stosunków z Brukselą, centrum administracyjnym UE, oraz Kijowem, stolicą Ukrainy. Co więcej, takie zwycięstwo mogło wywołać obawy o przyszłość praworządności, wolności prasy oraz praw kobiet i imigrantów w Polsce” – wytłumaczyli dziennikarze z Ameryki Południowej.

„To mogą być najważniejsze tegoroczne wybory w Europie” – stwierdził „Wall Street Journal”. „Rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość przechyliło się bardziej na prawo, aby wykorzystać zmęczenie Ukrainą, ale nie zdobyło wystarczającej liczby głosów, aby utworzyć rząd” – zauważyli Amerykanie.

„Wygląda na to, że polskie partie opozycyjne odniosły zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Polsce - a jeśli wynik się utrzyma, oznacza to radykalną zmianę zarówno w Polsce, jak i w UE, gdzie obecny rząd PiS od ośmiu lat toczy wojnę z Brukselą w związku z oskarżeniami o łamanie demokratycznych zasad bloku” – podało „Politico”.

„Sondaże w Polsce dają liberalnej opozycji większość do rządzenia pomimo zwycięstwa ultrakonserwatystów w głosowaniu. Frekwencja osiągnęła rekordowy poziom w wysoce spolaryzowanych wyborach, wynosząc 73 procent, czyli więcej niż w 1989 roku” – odnotowali Hiszpanie na łamach „EL PAÍS”.

„Polskie partie opozycyjne mają szansę zdobyć większość parlamentarną w niedzielnych wyborach, które zakończą ośmioletnie rządy populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), zgodnie z sondażami exit polls” – napisali Ukraińcy w „The Kyiv Post”. „Ukraina i jej zachodni zwolennicy również uważnie obserwują polskie wybory. Polska była głównym orędownikiem Ukrainy w UE i NATO i przyjęła milion ukraińskich uchodźców, ale wśród wielu Polaków narasta zmęczenie. Rząd popadł również w konflikt z Ukrainą w związku z zakazem importu zboża mającym na celu ochronę polskich rolników” – przypomniał ukraiński dziennik.

„Wybory te są uważane przez wielu Polaków za niezwykle ważne, porównywalne ze znaczeniem wyborów z 1989 roku, kiedy Polska przeszła do demokracji po latach komunizmu. Ich wynik będzie miał wpływ na konstytucyjne ramy kraju” – podał australijski SBS News. „Polska jest krajem konserwatywnym społecznie, a jej rząd wdrożył politykę, która jest sprzeczna z wartościami Unii Europejskiej w kwestiach takich jak prawa osób LGBTIQ+ i aborcja”. Dziennikarze z antypodów podkreślili, że Polska pełni „rolę kluczowego sojusznika Ukrainy w obliczu inwazji Rosji”.