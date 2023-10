Najwięcej kobiet na listach Nowej Lewicy? Weryfikujemy słowa Joanny Scheuring-Wielgus

W ramach trwającej obecnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2023 ważnym tematem stało się zachęcenie kobiet do aktywnego udziału w wyborach. Powstało kilka inicjatyw społecznych, które mają na celu działania profrekwencyjne szczególnie wśród młodych kobiet.

Kobiety odgrywają ważną rolę w kampanii wyborczej

Potencjalny wpływ kobiet na wynik wyborów dostrzegły także komitety wyborcze. Przedstawicielki tych komitetów zaczęły przedstawiać swoje listy wyborcze jako prokobiece. Pod koniec września sprawę tę poruszała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. We wtorek 3 października na antenie Radia ZET udział kobiet na listach swojego komitetu przedstawiła Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy.

Lewica nie ma najwięcej „jedynek” dla kobiet

Z zebranych przez nas danych na temat liczby kobiet na listach wyborczych wynika, że to Koalicja Obywatelska oraz Polska Jest Jedna wystawiły najwięcej kobiet na pierwszych miejscach list wyborczych do Sejmu. Oba komitety oddały kobietom po 17 „jedynek”.

Nowa Lewica w tych wyborach znalazła się na 3. miejscu pod względem liczby kobiet na „jedynkach” w wyborach do Sejmu. 14 kobiet z tego komitetu otrzymało pierwsze miejsca na listach. Najmniej, bo tylko 1 kobietę – Annę Bryłkę – wystawiła Konfederacja.

Być może do „jedynek” Joanna Scheuring-Wielgus doliczyła jeszcze 3 kobiety wystawione przez Nową Lewicę w wyborach do Senatu. W wyborach do Senatu komitet w jednym okręgu może wystawić tylko jedną osobę, a w wyborach do Sejmu – całą listę. Dlatego przez „jedynki” należy rozumieć pierwsze miejsce na liście do Sejmu i tak ten termin jest stosowany.

Najwięcej kobiet startuje z list Lewicy

Jednocześnie w wyborach do Parlamentu najwięcej kobiet znalazło się na listach Nowej Lewicy. Komitet ten w wyborach do Sejmu wystawił 454 kobiety, w ramach tzw. Paktu Senackiego 3, co daje łączny wynik 457 kobiet.

Trzy komitety mają mniej niż 40 proc. kobiet na listach

Nieco inaczej ma się sytuacja, jeśli spojrzymy na procentowy udział kobiet na obu listach wyborczych. Liderką nadal pozostaje Lewica z wynikiem 49,35 proc. Na drugim miejscu znajduje się komitet Polska Jest Jedna z wynikiem 46,83 proc. Podium zamyka Koalicja Obywatelska z wynikiem 46,69 proc.

Najmniejszy udział procentowy kobiet jest na listach Konfederacji. Komitet ten przeznaczył dla kobiet jedynie 38 proc. miejsc. Nieco wyższy wynik zanotowały PiS (39,13 proc.) oraz Trzecia Droga (39,85 proc.).

Radio ZET dla milionów słuchaczy jest codziennym źródłem informacji, a dla polityków ważnym medium, za pośrednictwem którego docierają do potencjalnych wyborców. Dlatego przed zbliżającymi się wyborami wspólnie ze Stowarzyszeniem Demagog - pierwszą i największą polską organizacją factcheckingową, zrzeszoną w IFCN (International Fact-Checking Network) - uważnie wsłuchujemy się w ich wypowiedzi, które padły na antenie Radia ZET i weryfikujemy przekazywane przez nich informacje.