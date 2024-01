"Największa szansa, by koalicja miała swojego prezydenta". Jasna deklaracja ws. wyborów 2025

Wybory prezydenckie odbędą się najprawdopodobniej wiosną 2025 roku. Wiemy już, że wyłonią one nową głowę państwa, bo urzędujący od 2015 roku Andrzej Duda nie będzie mógł ubiegać się o kolejną kadencję. Nie wiadomo, kogo w wyborach wystawi PiS, wciąż dyskutowana jest także formuła po stronie rządowej. W tym drugim przypadku najczęściej wymienia się nazwiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Pojawiają się także - choć rzadziej - spekulacje dotyczące ewentualnego startu premiera Donalda Tuska. Na dzień dzisiejszy jeden z elementów koalicji, czyli Lewica, przekonuje, że warto, by każde ugrupowanie tworzące większość parlamentarną wystawiło swojego kandydata w I turze. Takie stanowisko zaprezentował Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Programem III Polskiego Radia.

Wybory prezydenckie 2025. Kogo wystawią partię koalicji rządzącej?

- Gdybym dziś miał celować w odpowiedź, jak to powinno być skonstruowane, to powinno być tak, że każda partia w I turze wystawia swojego kandydata czy kandydatkę, a w II turze partie tworzące rząd wspierają swojego kandydata, który awansował do tej tury - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji. Jego zdaniem daje to "największą szansę, żeby obóz koalicji miał swojego prezydenta".

To o tyle ciekawe, że sam Gawkowski, tyle że w rozmowie z "Super Expressem", przyznał, że w ramach koalicji "rozważany jest wariant ze wspólny kandydat koalicji w wyborach prezydenckich. Swoją opinię w tej kwestii wyraziła także - na antenie TVN24 - ministra ds. równości Katarzyna Kotula, która podkreśliła, że zależy jej na tym, "by Lewica miała swojego kandydata w wyborach prezydenckich, a najchętniej swoją kandydatkę".

Jest czas na to, by postawić na kobietę, by Lewica miała silną, rozpoznawalną kandydatkę, która przez ostatnie lata walczyła o wartości lewicowe. [...] Nie wyobrażam sobie, żeby koalicja rządząca wystawiła jednego kandydata w tych wyborach. Natomiast kwestia drugiej tury wyborów prezydenckich jest już dyskusyjna - Katarzyna Kotula

Dopytywana, czy sama wystartuje w wyborach prezydenckich, Kotula powiedział, że "jest wiele świetnych posłanek w Lewicy, które mogą być kandydatkami". Przypomnijmy, że w badaniach sondażowych ze strony Lewicy najczęściej przewija się nazwiska szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Źródło: Radio ZET/PAP