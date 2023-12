Natychmiastowy areszt dla Wąsika i Kamińskiego? Poseł podjął poważne kroki

Roman Giertych, poseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej, przekazał w mediach społecznościowych, że w sądzie rejonowym złożył wniosek o objęcie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika aresztem. Polityk wyjaśnił, że zrobił to "w imieniu osoby pokrzywdzonej".

Roman Giertych wnosi o areszt dla Kamińskiego i Wąsika

"Mając wrażenie, że posłowie PiS mnie nie lubią, chciałem zasłużyć trochę na sympatię poprzez realizację tego prawa, które sami uchwalili. Składam o godzinie 12:00 do sądu rejonowego wniosek (w imieniu pokrzywdzonej) o zarządzenie aresztu wobec skazanych wczoraj b. posłów PiS" - napisał w serwisie Twitter.

Tuż przed godziną 13:00 na jego twitterowym koncie pojawił się kolejny wpis. "Wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu (zgodny z nowymi przepisami kodeksu karnego wykonawczego uchwalonymi przez PiS) już złożony. Czekamy na zatrzymanie byłych posłów PiS" - przekazał polityk.

Wcześniej w Sejmie - właśnie podczas wystąpienia Romana Giertycha - rozpętał się prawdziwy chaos. Gdy Giertych próbował przemawiać z mównicy, posłowie PiS zaczęli uderzać dłońmi o ławy i głośno krzyczeć, zagłuszając go. Z sali sejmowej dało się słyszeć skandowanie hasła "do więzienia".

Giertych odniósł się do całej sytuacji w prześmiewczy sposób. "Podobały mi się dzisiaj okrzyki posłów PiS wzywające do pilnego pójścia do więzienia skazanych wczoraj ich byłych kolegów. To rzadki przypadek szacunku dla prawa i wyroku sądu, idący wbrew woli solidarności klubowej. Brawo!" - napisał na Twitterze.

Giertych: Mariusz K. i Maciej W. idą do więzienia

W samym Sejmie Roman Giertych zwrócił się do posłów obecnej opozycji słowami: - Państwo tutaj prezentujecie niebywałą bezczelność. - Przez osiem lat opluwaliście opozycję i Donalda Tuska. Przez osiem lat prowadziliście tępą i prymitywną propagandę w TVP, a dziś mówicie o wolnych mediach? To jest żart - mówił.

Po południu w czwartek dowiedzieliśmy się, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał postanowienia o wygaszeniu mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Mariusz K. i Maciej W. idą do więzienia" - skomentował w mediach społecznościowych Roman Giertych.

Przypomnijmy, że w środę Sąd Okręgowy w Warszawie w II instancji orzekł kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z ich działaniami operacyjnymi w trakcie tzw. afery gruntowej. Z wyrokiem nie zgadza się prezydent Andrzej Duda, który na antenie Radia ZET mówił, że "w rażący sposób złamana została Konstytucja".

Źródło: Radio ZET/Twitter