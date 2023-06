Nawet to nie pomoże PiS. Sondaż, który przyprawi Kaczyńskiego o ból głowy

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się, w najbliższą niedzielę, wygrałoby PiS. Jak jednak pokazuje najnowszy sondaż United Surveys, który w poniedziałek opublikowała Wirtualna Polska, to jedyna dobra wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego w związku z tym badaniem.

Sondaż dla WP. Pięć partii w Sejmie

34,2 proc. - takie poparcie notuje partia rządząca i jej koalicjanci. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska może liczyć na głosy 29,7 proc. ankietowanych. Podium zamyka zaś Konfederacja z wynikiem 11,5 proc.

Swoich przedstawicieli w Sejmie miałyby jeszcze dwa komitety: Trzecia Droga, czyli sojusz Polski 2050 i PSL (10,2 proc.) oraz Lewica (9,7 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłaby AGROunia (0,1 proc.). Z kolei 4,6 proc. respondentów wybiera opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

PiS i Konfederacja mają za mało posłów. Opozycja może stworzyć rząd

Dlaczego takie wyniki nie mogą zadowolić prezesa PiS? Dlatego, że 34,2 proc. głosów, przy zaprezentowanym wyżej rozkładzie poparcia dla pozostałych ugrupowań, nie dałyby rządzącym większości w nowej kadencji.

Podział mandatów - według wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego - przedstawia się bowiem następująco:

PiS - 181

- 181 KO - 154

- 154 Konfederacja - 47

- 47 Polska 2050 + PSL - 40

- 40 Lewica - 37

- 37 mniejszość niemiecka - 1

Widać wyraźnie, że 181 mandatów, nawet w połączeniu 47 deputowanymi Konfederacji, to za mało, by utrzymać władzę. Taka prawicowa koalicja - o ile w ogóle by powstała - liczyłaby 228 posłów. Opozycja mogłaby liczyć na 231, a nawet 232 głosy (ponieważ poseł mniejszości niemieckiej zazwyczaj głosuje tak, jak przeciwnicy PiS).

RadioZET.pl/Wirtualna Polska