Nawet w PiS drwią z tego pomysłu. "Mam nadzieję, że nie dostanę propozycji"

Mateusz Morawiecki tworzy nowy rząd. Premier otrzymał tę misję od prezydenta Andrzeja Dudy, mimo że PiS - formalny zwycięzca wyborów parlamentarnych - nie ma do tego sejmowej większości. Misja Morawieckiego jest więc skazana na porażkę i wiedzą o tym nawet w obozie władzy. Oczywiście, oficjalnie dominuje przekaz o wygranej w wyborach i "zachowaniu konstytucyjnych zasad" i "parlamentarnego obyczaju".

Politycy PiS pod nazwiskiem przekonują, że premier nie jest bez szans. Np. w rozmowie z Radiem ZET rzecznik rządu Piotr Müller wspominał o "przedstawieniu składu Rady Ministrów" między 12. a 14. dniem od decyzji prezydenta. Dodał też, że personalnie może to być nieco inny gabinet niż ten dotychczasowy, nie wykluczając nawet wymiany połowy jego członków.

Misja Morawieckiego. Nawet w PiS drwią z tego pomysłu

Nieoficjalnie jednak rządzący nie mają złudzeń i drwią z tego pomysłu. "Znam się na oraniu, to może zostanę ministrem rolnictwa", "a ty, jaki resort bierzesz?", "Ziobro wejdzie do rządu, czy już mówimy mu dość?" - takie wypowiedzi z rozmów między posłami PiS wychwycił w sejmowych kuluarach reporter Wirtualnej Polski. Portal przepytał też 12 polityków Zjednoczonej Prawicy, z których żaden miał nie być zainteresowanym uczestnictwem w misji Morawieckiego.

- Nie, nie dostałem propozycji i mam nadzieję, że nie dostanę, bo to będzie propozycja zagrania w politycznym teatrze ze świadomością upadku ze sceny - przyznał jeden z rozmówców. Drugi dodał, że "to i tak nie ma żadnego znaczenia". Jednocześnie co jakiś czas wybrzmiewa inny przekaz: że cały plan ma na celu głównie opóźnienie przejęcia władzy przez opozycję.

Jesteśmy największym klubem, mamy prawo skorzystać z tej możliwości, żeby nasi wyborcy widzieli, że robimy wszystko, by odciągnąć w czasie powołanie rządu Tuska - polityk PiS w rozmowie z WP

Pod nazwiskiem dla WP wypowiedział się wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który właśnie został posłem. - W tej chwili nie mam żadnych innych planów poza realizacją mandatu poselskiego i kontynuacją jako sekretarz stanu w MSZ. Jeśli będą nowe propozycje, będę się zastanawiał. W tej chwili ich nie ma - uciął wszelkie spekulacje.

Co ciekawe, portal Money.pl również przepytał kilku polityków klubu PiS odnośnie planów wejścia do rządu. Kategorycznie "nie" usłyszano m.in. od Janusza Kowalskiego. Kazimierz Smoliński stwierdził, że "są młodsi koledzy, którzy będą to robić", a Anna Kwiecień zapewniała, że "taka propozycja z całą pewnością nie padnie".

