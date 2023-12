Nawet wyborcy PiS nie chcą Kaczyńskiego na czele partii. Zaskakujący sondaż

Jarosław Kaczyński stoi na czele PiS od 2003 roku, wcześniej przez krótki czas partii przewodził jego brat Lech Kaczyński. Choć po jesiennych wyborach Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w opozycji, to nikt z poważanych polityków nie kwestionuje dalszego przywództwa Kaczyńskiego w partii.

Takie pytanie postawiła jednak pracownia IBP w sondażu na zlecenie "Super Expressu". Wyniki opublikowano w czwartkowym wydaniu dziennika. Respondentów zapytano, czy Jarosław Kaczyński powinien dalej pozostać prezesem PiS.

Kaczyński dalej na czele PiS? Zaskakujący sondaż

Większość zapytanych (58 proc.) oceniła, że Kaczyński powinien zrezygnować z kierowania partą. Przeciwnego zdania jest 25 proc. respondentów, a 17 proc. nie ma w tej sprawie poglądu.

Socjolog Henryk Domański w rozmowie z "Super Expressem" zauważa, że zwolenników pozostania prezesa PiS na stanowisku jest mniej niż wyborców Prawa i Sprawiedliwości. - To elektorat PiS, ale wyraźnie brakuje ok. 10 punktów procentowych. Być może chodzi o to, że Jarosław Kaczyński jest przez nich obciążany winą za utratę władzy przez PiS. Pewnie uważają też, że powinien się wycofać z powodu wieku i składanych już deklaracji - podkreśla socjolog.

Badanie zostało przeprowadzone 17 grudnia metodą CAWI na próbie 1033 dorosłych Polaków.

Źródło: Radio ZET/Se.pl