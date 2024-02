"Nawołuje do oddania Europy Putinowi". Mocne słowa szefa MSWiA

Były prezydent Stanów Zjednoczonych, a zarazem kandydat do objęcia fotela prezydenckiego podczas najbliższych wyborów Donald Trump słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Bogacz dał kolejny popis podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej.

Podczas swojej wypowiedzi, Trump stwierdził, że nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie spełniają swoich zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. - - Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić - mówił.

Kierwiński komentuje słowa Trumpa. "Nawołuje do oddania Europy Putinowi"

Do sprawy odniósł się szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński. "D. Trump wprost nawołuje do oddania Europy Putinowi. W jego świecie pojęcie sojusz sprowadza się bowiem do transakcji" - napisał Kierwiński w niedzielę na platformie X.

Zwrócił uwagę, że Trump "to jest ten sam polityk, o którego powrocie do władzy marzy PiS". "Ciekawe czy Prezydent (Andrzej) Duda jakoś to skomentuje?" - napisał szef MSWiA.

