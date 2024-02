Nazwał PiS "partią faszystowską". Zapadł wyrok sądu

Sprawa dotyczyła komentarza Jarosława Mazanka, który ukazał się na łamach "Gazety Myszkowskiej" w sierpniu 2023 roku. "Partia faszystowska zwarła szeregi i grupa radnych PiS złożyła wniosek o sesję nadzwyczajną" - napisał dziennikarz. Przedstawiciele ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego podjęli decyzję o wytoczeniu procesu.

Dziennikarz nazwał PiS "partią faszystowską". Sąd wydał wyrok

Sąd orzekł, że wypowiedź - pomimo swojego krytycznego wydźwięku - mieści się w granicach swobody wypowiedzi. Według sędzi Doroty Gozalbo-Gągolewicz "dziennikarz realizował konstytucyjną zasadę wolności słowa".

W uzasadnieniu wskazano bowiem, że choć reputacja partii politycznej jest dobrem chronionym, to w tym przypadku nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Artykuł dotyczący walki o władzę w Myszkowie ukazał się w okresie kampanii wyborczej i poruszał kwestie istotne dla lokalnej społeczności.

Sąd Okręgowy w Warszawie tłumaczył, że faszyzm jest jednym z kierunków politycznych, a autor artykułu nie zrównał działań PiS z nazizmem, choć tak to próbował przedstawić pełnomocnik partii. - Zdaniem sądu nie można utożsamiać faszyzmu z nazizmem. To nie to samo. Jest na ten temat wiele wykładów i w ocenie sądu, nawet przeciętny odbiorca, jest w stanie rozróżnić te dwa pojęcia - tłumaczyła sędzia Gozalbo-Gągolewicz.

Prawo i Sprawiedliwość ma pokryć koszty procesu poniesione przez dziennikarza, tj. 737 zł. Wyrok jest nieprawomocny.

Jarosław Mazanek jest zadowolony z decyzji sądu. "Cieszę się z takiego wyroku. Składając wyjaśnienia przed sądem, mówiłem, że rolą dziennikarza jest ostrzegać, a zło nazywać złem. Nigdy nie chodziło mi o dokuczenie partii Prawo i Sprawiedliwość, a o ostrzeganie przed zagrożeniem, jaką w mojej ocenie jest prawdziwa twarz PiS. Uważam, że partii PiS w tym procesie chodziło o nałożenie knebla na media" - przekazał dziennikarz na łamach "Gazety Myszkowskiej".

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Myszkowska"