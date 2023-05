Nerwowo przed 9 maja. Przed Polską wyjątkowo trudne zadanie

Po przejęciu warszawskiego budynku zajmowanego przez ambasadę Rosji napięcia na linii Moskwa - Warszawa stale eskalują. Polskie służby i byli, prominentni dyplomaci, przestrzegają przed zbliżającym się wielkim świętem Rosjan - 9 maja. Co zrobi Siergiej Andriejew, ambasador Moskwy w Polsce? Eksperci cytowani przez Wirtualną Polskę twierdzą wprost, że powinien zrobić to, co chce.