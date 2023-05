Nerwowo w obozie władzy. Ten sondaż da Kaczyńskiemu do myślenia

To już nie pierwszy raz, gdy Zjednoczoną Prawicą targają konflikty. Suwerenna Polska co jakiś czas szantażuje PiS opuszczeniem koalicji, choć eksperci wskazują, że to raczej gra obliczona na uzyskanie jak najlepszych miejsc na listach w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Konflikt między Morawieckim a Ziobrą

Dużo mówi się także o - mówiąc delikatnie - trudnych relacjach personalnych między premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem sprawiedliwości (i jednocześnie szefem SP) Zbigniewem Ziobrą.

Przypomnijmy, że niedawnym wywiadzie dla "Do Rzeczy" Ziobro stwierdził, że Morawiecki "pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych" a "w efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO Polska będzie stopniowo tracić suwerenność". Na reakcję szefa rządu nie trzeba było dużo czekać.

- Słuchając słów ministra sprawiedliwości mam czasem wrażenie, że Polska traci suwerenność pięć razy do roku. Tymczasem staje się ona coraz mocniejsza. Przypomina mi się przysłowie: „krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje”. Minister sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia - ocenił Morawiecki.

Czy Kaczyński panuje nad sytuacją w obozie władzy?

Obserwując to wszystko obywatele zastanawiają się, czy Jarosław Kaczyński - wbrew swojej reputacji wszechwładnego lidera prawicy - panuje jeszcze nad sytuacją? Czy może wprost przeciwnie: jest jedynym spoiwem środowisk, które - gdyby nie on - rzuciłyby się sobie do gardeł.

Pracownia United Surveys - na zlecenie Wirtualnej Polski - zadała badanym pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem Jarosław Kaczyński nadal skutecznie steruje obozem Zjednoczonej Prawicy?". Przyglądając się wynikom tego sondażu prezes PiS może mieć sporo do myślenia. Okazje się bowiem, że ankietowani podzielili się po równo.

46,2 proc. z nich odpowiedziało, że lider partii rządzącej wciąż jest skutecznym przywódcą swojego obozu politycznego. 22,9 proc. uznało, że "zdecydowanie tak", a 23,3 proc. osób, że "raczej tak". Ale niewiele mniej, bo aż 45,9 proc. respondentów było zdania, że Kaczyński stracił panowanie nad ZP. To, że "raczej nie" panuje nad sytuacją, przyznało 17,6 proc. badanych, a opcję "zdecydowanie nie" wybrało 28,3 proc. 7,9 proc. badanych "nie miało zdania".

Patrząc zaś po wyborcach poszczególnych stronnictw politycznych, to wśród sympatyków PiS aż 79 proc. uważa Kaczyńskiego za skutecznego lidera. Ale aż 20 proc. z nich jest przeciwnego zdania. Natomiast w przypadku elektoratu opozycji te proprorcje wynoszą odpowiednio 61 i 37 proc.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska