Nie dołączą do klubu PiS? Stawiają warunki. "50 proc. szans"

W wyborach parlamentarnych 2023 do Sejmu z list PiS dostały się cztery osoby z rekomendacji Kukiz'15. Są to: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Marek Jakubiak oraz Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Z kolei luźno powiązana z tą formacją jest Agnieszki Ścigaj.

Kukiz'15 nie dołączy do klubu PiS?

Nie wiadomo jednak, czy cała piątka zasili klub parlamentarny PiS. Jak ustaliła Gazeta.pl, Kukizowcy bardzo poważnie myślą o powołaniu własnego koła (potrzeba do tego przynajmniej trzech osób), ponieważ "nie chcą się rozpłynąć".

- Chcemy wiedzieć, że wchodząc do klubu Zjednoczonej Prawicy, pozostaniemy Kukiz’15. Dyskutujemy, czy nie będzie nam lepiej samemu - powiedział portalowi człowiek blisk Pawłowi Kukizowi. Inny dodał: - Nie byliśmy i nie jesteśmy członkami PiS.

Kukiz'15 stawia warunki. Pierwszym jest to, żeby wspomóc posłów ugrupowania w zgłaszaniu ustaw ich autorstwa, przede wszystkim projektów ustrojowych. Drugim zaś zmiana nazwy klubu tak, aby do "Prawo i Sprawiedliwość" dodać chociaż "Zjednoczona Prawica". - Chcemy, żeby nie był to jedynie klub PiS - przyznała osoba z kręgu partii.

Gazeta.pl podała, że prawdopodobieństwo odłączenia się Kukizowców od PiS oceniane jest na 50 proc. Tym, bardziej, że na Nowogrodzkiej nie są chętni, by zamieniać nazwę klubu. Ponoć to sam Paweł Kukiz jest zwolennikiem takiego rozwiązania, ale i Jakubiak z Sachajką mają mu w tym wtórować.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl