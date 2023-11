"Nie ma co szukać trzeciej drogi". Tak Morawiecki zaprasza Hołownię na spotkanie

Mateusz Morawiecki wciąż stara się doprowadzić swoją - przez wielu uznawaną za niemożliwą do wykonania - misję stworzenia nowego rządu do szczęśliwego, z perspektywy PiS, końca. Do mediów trafiła już informacja, że zaprosił on na rozmowy przedstawicieli innych ugrupowań. Jak się okazało, nikt się nie zjawił, poza Konfederacją, która zapowiedziała, że spotka się z Morawieckim.

Morawiecki chce spotkania z Hołownią

Wydaje się jednak, że osobą, na spotkaniu z którą Morawieckiemu zależy teraz najbardziej, jest nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Premier mówił o tym już w poniedziałek 20 listopada.

- Może to nie najpiękniej tak się wpraszać na spotkanie, ale jeżeli tylko by mnie zaprosił, to bardzo chętnie się pojawię na takim spotkaniu, ponieważ mam bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin - deklarował szef rządu. - Pan marszałek mówił przecież, że ma nie być żadnej (sejmowej) "zamrażarki", więc zgłaszamy te trzy projekty - zapowiadał premier.

Hołownia: Nie wiem, jak dać kosza Morawieckiemu

Szymon Hołownia jasno deklaruje, że na ten moment nie ma zamiaru spotykać się z premierem. - Kiedy czytam, słucham, oglądam pana premiera, kiedy widzę, co spływa do laski marszałkowskiej z jego strony, to mamy do czynienia z premierem Schrödingera - powiedział podczas jednej z konferencji prasowych. Dodał, że spotka się z nim "zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status".

Z kolei w czwartek, podczas innej konferencji prasowej Szymon Hołownia powiedział: - Jeżeli traktujemy się poważnie, to ja już nie wiem, co zrobić, nie mam pomysłu. Nie wiem jeszcze, jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego otarło, że nikt nie chce z nim tego rządu robić, że nic z tego nie będzie. - Ale on uparcie dalej przychodzi z kwiatami, dalej przychodzi w konkury i dalej sam siebie przekonuje, że z tego związku coś będzie - dodał marszałek Sejmu.

Morawiecki do Hołowni: Nie ma co szukać trzeciej drogi

W czwartek Morawiecki ponownie zwrócił się do Hołowni. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wątpliwości budzi jednak sposób, w jaki Morawiecki zwrócił się do marszałka Sejmu. W niespełna minutowym filmie premier mówił o propozycjach przedłużenia wakacji kredytowych, zamrożenia cen energii i przedłużenia VAT 0 proc. na żywność.

W pewnym momencie Morawiecki stwierdza, że "poprosił o spotkanie z Szymonem Hołownią". - Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła [...] Dziś nie ma co zawracać kijem Wisły, bo interes Polaków jest ważniejszy, niż interes polityczny - powiedział Morawiecki.

Nagranie Morawieckiego. Internauci nie mieli litości

Nagranie nie spodobało się internautom, którzy w ostrych, a często kąśliwych słowach, komentowali opublikowane nagranie. "Dopisała frekwencja na spotkaniu z liderami partii opozycyjnych?" - pytał jeden z użytkowników Twittera.

"Szymon Hołownia nie czeka. Zdaje się, że to pan się nie doczekał", "A jaki był cel złożenia projektu budżetu bez uwzględnienia tych wydatków?", "Jasne, nie ma na co czekać. Umożliwcie opozycji sprawne i jak najszybsze przejęcie rządów w kraju" - to tylko część komentarzy, które znajdziemy pod wpisem Morawieckiego.

Źródło: Radio ZET/Twitter