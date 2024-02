Mateusz Morawiecki wziął udział w kolejnym spotkaniu „Wolnych Polaków”, organizowanych przez polityków PiS w całym kraju. Po utracie władzy w grudniu 2023 roku czołowi działacze tej partii kwestionują wszelkie zmiany wprowadzane przez rząd Donalda Tuska.

Morawiecki nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Brukseli, gdzie - jego zdaniem - mają wątpliwości co do legalności zmian forsowanych przez obecny rząd.

Morawiecki grzmi na wiecu: Nie mogą nas rżnąć

- Prawdą jest to, że trzy i pół miesiąca temu większość z nich tam w Brukseli zapewne ucieszyła się z tamtej zmiany. Jednak w głowie im się nie mieści, jak można uchwałami Sejmu próbować zmieniać porządek ustawowy albo konstytucyjny? Jak można skracać kadencje urzędów, które są ustawowo zagwarantowane? Jak można z butami wchodzić do Pałacu Prezydenckiego, łamiąc wszystkie dobre obyczaje? - pytał retorycznie Morawiecki.

- Szanowni Państwo, nie mogą nas rżnąć piłą, a my będziemy się uśmiechać. Nie, musimy krzyczeć, że tu w Polsce łamane jest prawo, łamana jest konstytucja na podstawowym poziomie. I wszystkich was proszę, mówcie o tym mediach, gdziekolwiek jesteście – grzmiał były premier ze sceny w Legnicy (ok. 15 minuty nagrania).

Morawiecki stwierdził też, że minister edukacji Barbara Nowacka zachowuje się jak "słaba nauczycielka". W ten sposób nawiązał do zapowiadanych dużych zmian w oświacie, w tym rezygnacji zadawania prac domowych.

- Jak zlikwidować prace domowe, CPK, program atomowy? Od tego zaczyna ten rząd, to jest rząd likwidacji? To, co się teraz dzieje, jest atakiem na prawa człowieka. Oni nam zarzucali łamanie praworządności. Przecież w każdej sytuacji była ustawa. Tymczasem teraz ten rząd nie przyjmuje ustaw - mówił były premier.

Źródło: Radio ZET/Mateusz Morawiecki - Facebook