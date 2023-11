"Nie pogodzimy się z tym". PiS ma swój plan, Kaczyński nie chce ustąpić

Zgodnie z sejmowym obyczajem posłowie popierają zgłaszanych przez kluby kandydatów na wicemarszałków Sejmu, także tych z przeciwnej opcji politycznej. Z szeregów nowej większości, czyli KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, słychać jednak głosy, że marszałek Sejmu poprzedniej kadencji, Elżbieta Witek z PiS, może takiego poparcia nie otrzymać.

- Jeśli potwierdzi się, że kandydatką na wicemarszałka Sejmu będzie Elżbieta Witek, to będzie pierwsza próba, pierwszy test dla wszystkich demokratów, którzy obejmą dzisiaj mandaty - powiedział lider PO Donald Tusk w poniedziałek podczas posiedzenia Rady Krajowej PO.

Kaczyński: nie będziemy poza Elżbietą Witek nikogo zgłaszać na wicemarszałka

- Mówiliśmy, że jest najgorszym marszałkiem w historii tego Sejmu, krytykowaliśmy panią Elżbietę Witek bez przerwy za sposób prowadzenia obrad, za łamanie prawa. Jak miałbym teraz za nią głosować? - pytał w Sejmie Włodzimierz Czarzasty (Lewica), odnosząc się do kandydatki PiS na wicemarszałka Sejmu. Wątpliwości ws. kandydatury Witek wyraził też Szymon Hołownia, który ma ją zastąpić na stanowisku marszałka Sejmu. - Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy byli “za” - stwierdził.

PiS nie zamierza jednak ustępować. - Nie będziemy poza Elżbietą Witek nikogo zgłaszać, bo to jest całkowicie niezgodne z praktyką sejmową dotychczas stosowaną - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Nie pogodzimy się z tym - oświadczył prezes PiS, odnosząc się do wypowiedzi polityków dotychczasowej opozycji, że nie poprą kandydatury Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Prezes PiS dopytywany, jakie szanse ma Mateusz Morawiecki na utworzenie rządu, zastrzegł, że "nie wiadomo, czy próba utworzenie rządu przez Mateusza Morawickiego skazana jest na porażkę". - Państwo mają swoją wiedzę, a ja mam swoją - mówił Kaczyński.

Witek o sprzeciwie ws. jej kandydatury: to prawo opozycji

Elżbieta Witek odniosła się do zapowiedzi, że nie otrzyma poparcia w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. - To prawo opozycji - skomentowała w poniedziałek w Sejmie. - Jestem najdłużej urzędującym marszałkiem w III RP. Przez ostatnią kadencję opozycja odwoływała prawie pół rządu, premiera. Nigdy nie złożyła wniosku o odwołanie marszałka Sejmu. Gdyby coś było nie tak, wniosek powinien wpłynąć. Warto się zastanowić, dlaczego wpływa akurat teraz [...] Przez cztery lata współpraca układała się bardzo dobrze, co podkreślała opozycja - dodała w rozmowie z dziennikarzami.

Opozycja zarzuca marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, że jest "jedną z twarzy psucia prawa, psucia porządku parlamentarnego, psucia zasad funkcjonowania Sejmu". Jako przykład wskazuje się m.in. "reasumpcje niezgodne z prawem".

W poniedziałek o godzinie 12 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzy je marszałek senior Marek Sawicki (PSL) powołany przez prezydenta na tę funkcję. Podczas posiedzenia nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Źródło: Radio ZET/PAP - Magdalena Gronek